MotoGP : Binder le plus rapide, Quartararo troisième par Adonis Vesin (iDalgo) Le rookie sud-africain Brad Binder, vainqueur du grand prix de Brno, a été le plus rapide ce vendredi (1:31.628). Le pilote KTM devance pour deux millièmes de seconde le Japonais Takaaki Nakagami (Honda), en pleine forme. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a pris la troisième place en 1:31.644 après avoir terminé en tête des essais libres 1. Johann Zarco est dixième au cumulé en 1:32.072. Andrea Dovizioso (12e), Valentino Rossi (15e) et Brad Binder (16e) sont pour le moment hors du Top 10. Les troisième et quatrième séances d'essais libres se tiendront demain, avant les qualifications. Le record de la piste, détenu par Maverick Vinales en 1:31.411 devrait tomber avant le Grand Prix d'Emilie-Romagne.

