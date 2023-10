MotoGP/Australie: enfin le jour de gloire pour Zarco, Bagnaia fait la bonne affaire

Le Français Johann Zarco, vainqueur de son premier GP en motoGP, en Australie, le 21 sur le circuit de Phillip Island ( AFP / WILLIAM WEST )

Le jour de gloire est enfin arrivé pour Johann Zarco ! Le Français a remporté le premier Grand Prix de sa carrière dans la catégorie MotoGP samedi en Australie, devant l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui a augmenté son avance en tête du championnat.

L'Avignonnais de 33 ans, qui dispute sa septième saison dans la catégorie reine du MotoGP, aura attendu son 120e Grand Prix pour enfin décrocher son premier succès et devenir le cinquième Français à s'imposer en MotoGP.

"La sensation est incroyable. J'ai fait un bon départ et j'ai dû beaucoup me battre. Quand j'étais derrière Pecco (Bagnaia), je me suis accroché pour rester au contact. On a vu que Jorge Martin ralentissait énormément et j'ai essayé de passer", a-t-il expliqué à chaud.

"Après tellement de courses, gagner enfin ça me procure tellement d'émotions... J'ai encore du mal à réaliser", a ajouté le Français avant de monter sur la première marche du podium.

Double champion du monde de Moto2 (2015, 2016), Zarco, qui avait déjà obtenu 19 podiums dont 4 cette saison, a finalement obtenu une victoire qui se refusait à lui au guidon de sa Ducati-Pramac, la meilleure moto du plateau qu'il ne pilotera bientôt plus.

Le Français poursuivra en effet sa carrière en MotoGP dans l'équipe Honda-LCR où il aura bien du mal à tutoyer les sommets tant la moto japonaise est en difficulté cette saison.

- Martin, pari perdu -

Samedi, Zarco a profité du pari risqué tenté par son coéquipier espagnol Jorge Martin, qui s'était élancé en pole position mais a tout perdu dans le dernier tour et a fini cinquième.

L'Espagnol, qui possède désormais 27 longueurs de retard sur Bagnaia au championnat, avait décidé de chausser un pneu tendre à l'arrière, au contraire de la plupart de ses adversaires qui avait choisi un pneu medium, mais il n'a pas tenu la distance.

Martin avait pourtant pris un très bon départ et a rapidement creusé l'écart sur le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini), qui s'était élancé en sixième. Il a ainsi compté plus de trois secondes d'avance sur ses poursuivants, mais cet écart a fondu comme neige au soleil dans les dix derniers tours.

"J'ai beaucoup de regrets car ce n'était pas le bon choix, mais c'est comme ça. Ce n'était pas loin. La fin était très compliquée, j'ai fait tout ce que j'ai pu mais je n'avais plus de rythme. Je dois rester concentré sur moi-même et essayer de réagir demain lors du sprint", a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Le Madrilène, qui avait chuté alors qu'il était en tête du GP d'Indonésie le week-end dernier, fait encore une mauvaise opération alors que Bagnaia est le grand bénéficiaire de la journée.

- Bagnaia grand gagnant -

L'Italien, longtemps quatrième et même cinquième à quelques tours de l'arrivée, a profité du dépassement de Zarco sur Martin pour s'engouffrer dans la brèche et décrocher une précieuse deuxième place qui lui a permis d'augmenter de neuf points son avance sur l'Espagnol en tête du championnat.

"Johann était très fort et quand il a doublé j'ai essayé de passer aussi. J'espérais pouvoir tenter de le doubler mais il a réalisé une superbe course et il méritait plus la victoire que moi aujourd'hui. C'est bien d'avoir augmenté mon avance mais je garde les pieds sur terre, je sais que les choses peuvent changer très vite", a souligné le Turinois.

Di Giannantonio a lui aussi saisi sa chance et a terminé troisième devant Binder, décrochant ainsi le premier podium de sa carrière en MotoGP.

L'autre Français, Fabio Quartararo (Yamaha), a connu une course compliquée: parti en 16e position, il a finalement pris une anonyme 14e place, une semaine après son podium en Indonésie (3e).

Le Grand Prix avait été avancé au samedi par les organisateurs du championnat en raison d'une alerte aux vents violents émise pour dimanche. Le sprint (13 tours), initialement prévu samedi, aura lieu dimanche (13h00 locales, 04h00 françaises) si les conditions météorologiques le permettent.