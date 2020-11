Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moto GP : la pole pour Morbidelli, Mir joue placé Reuters • 14/11/2020 à 20:09









Moto GP : la pole pour Morbidelli, Mir joue placé par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le titre mondial pourrait être décerné dès ce weekend pour l'espagnol Joan Mir. Le pilote Suzuki n'a pas vraiment brillé aujourd'hui se qualifiant petitement pour la Q2 où il a terminé à la 12e et dernière place. En tête du classement des pilotes avec 37 points, il a surtout assuré le coup d'autant plus que Quartararo ne partira qu'une place devant lui. La pole a elle été décrochée par Morbidelli qui semble exploiter au mieux les capacités de sa Yamaha sur le tracée de Valence. Demain, Mir aura l'occasion de conquérir son premier titre mondial s'il termine dans le top 10 sans que ses adversaires directs (Quartararo et Rins) ne l'emportent.

