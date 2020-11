Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moto GP : Joan Mir remporte le titre mondial, Morbidelli la course Reuters • 15/11/2020 à 15:16









Moto GP : Joan Mir remporte le titre mondial, Morbidelli la course par Pierre Sarniguet (iDalgo) Joan Mir avait l'occasion d'enfoncer le clou ce weekend au classement des pilotes. L'Espagnol de 23 ans n'a pas tremblé comme ce fut le cas tout au long des trois jours de Grand Prix. Calme et méticuleux, il a terminé la course à une confortable septième place synonyme de victoire au classement mondial des pilotes. Il faut dire que Fabio Quartararo, son premier poursuivant dans la quête du titre, lui a facilité la tâche en chutant lors du 19e tour. L'autre Français du circuit, Johann Zarco a lui aussi goûté au goudron lors du 6e tour malgré un super départ (6e). A l'avant, le poleman Franco Morbidelli a dû batailler avec Miller jusque dans les derniers mètres de la course pour l'emporter. Le pilote Yamaha signe ici son troisième succès de la saison mais sa joie n'est rien comparée à celle de Mir qui dès la drapeau à damier franchi a laissé éclater une joie pure. Grâce à lui, Suzuki met fin à une disette de 20 ans sans titre mondial. Le weekend prochain, la saison de Moto GP se conclura sur le circuit de Portimao au Portugal.

