Moto GP : Jack Miller en tête, Quartararo en retrait à Valence par Pierre Sarniguet (iDalgo) Au terme des deux premières séances d'essais libres, c'est l'Australien Jack Miller qui a été le plus rapide sur le circuit de Valence. Derrière lui le Japonais Nakagami et sa Honda ont montré de belles qualités mais ce que l'on peut retenir de ces deux séances d'essais libres, c'est que Fabio Quartararo n'est pas dans le coup. 16e ce matin et cet après-midi, le deuxième du championnat du monde n'a jamais réussi à se mettre dans le rythme des plus rapides. Le leader au classement des pilotes, Joan Mir, aurait pu passer une journée tranquille s'il n'avait pas goûté au bitume lors de la dernière séance d'essai. Rarement pris en faute, il a chuté dans ce virage 4 où Alex Marquez avait chuté quelques minutes auparavant. Pour l'heure, ni Mir ni Quartararo ne sont assez rapides pour se qualifier pour la Q2. La séance d'essais libres 3 demain matin promet donc un sacré suspense alors que le titre mondial peut se jouer dès ce weekend.

