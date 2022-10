Motions de censure: la gauche passée "du Front populaire au front populiste" pour Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le 26 octobre 2022 à l'Elysée, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a accusé mercredi la gauche d'être passée "du Front populaire au front populiste", après le vote par les députés du Rassemblement national de la motion de censure présentée par l'alliance de gauche Nupes contre le gouvernement.

"On a pu faire un constat avec les motions de censure cette semaine et notamment la motion de censure de la Nupes, sur laquelle les voix du RN se sont également portées. C'est quand même un fait politique marquant, que je qualifierais même de majeur dans l'histoire politique contemporaine de la France", a déclaré M. Véran lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

"Si j'osais, je dirais que Léon Blum devrait se retourner dans sa tombe de voir qu'on est passé du front populaire au front populiste", a poursuivi M. Véran.

"J'ai une pensée émue pour les électeurs de gauche, ceux qui ont voté pour un candidat socialiste ou écologiste, et qui ont vu finalement leur voix transformée en un espèce d'accord tacite avec l'extrême droite. Je crois savoir, vu mes origines politiques, que quand on s'engage à gauche, en général, il y a un totem auquel on ne touche jamais, c'est qu'on ne pactise pas directement ou indirectement avec le Rassemblement national", a conclu le porte-parole du gouvernement, ex-député PS de l'Isère avant son ralliement à M. Macron en 2017.

Le Rassemblement national a créé la surprise lundi en votant la motion de censure présentée par la Nupes en réponse au déclenchement par le gouvernement de l'article 49.3 sur la première partie du Budget. 239 députés ont voté cette motion, à 50 voix de la majorité absolue nécessaire pour renverser le gouvernement.

La motion présentée par le parti d'extrême droite a quant à elle recueilli 90 voix --le RN compte 89 députés-- dont celle d'un député de La France insoumise, Jean-Philippe Nilor.

L'Assemblée a également débattu lundi soir d'une motion de censure de la Nupes sur une partie du Budget de la Sécu, dans une journée prélude à de nombreux 49.3 prévus sur les textes budgétaires.