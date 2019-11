Moteurs électriques : PSA appuie sur l'accélérateur

Le marché de la voiture électrique semble enfin sur le point de passer à la vitesse supérieure. 250 000 unités ont été vendues en Europe, dont 50 000 en France entre janvier et septembre, selon le spécialiste allemand Matthias Schmidt, soit un bond de plus de 85 % sur un an. Surtout, en 2020, l'offre de modèles 100 % électriques (dits BEV pour battery electric vehicle) va exploser, car les nouvelles normes européennes obligent les constructeurs à abaisser leurs émissions de CO2 de leurs véhicules sous le seuil moyen des 95 grammes par kilomètre.Avec les batteries, pour lesquelles l'Europe entend créer un « Airbus » pour affronter la concurrence asiatique, les moteurs constituent le nerf de la guerre de l'électrique. Les fabricants automobiles veulent de plus en plus avoir la main sur ces composants à plus forte valeur. Ainsi, l'Alliance Renault-Nissan, mais aussi l'américain Tesla fabriquent déjà leurs propulsions électriques. Renault a choisi le site de Cléon, en Seine-Maritime, où sa production de moteurs électriques doit passer de 80 000 moteurs cette année à 240 000 d'ici à 2022.Lire aussi Un an après, Renault a-t-il vraiment tourné la page Carlos Ghosn ?La révolution de TrémeryChez PSA, l'autre français, l'usine de Trémery, en banlieue de Metz, vit une petite révolution industrielle. Voilà 40 ans qu'elle ne fabrique que des moteurs essence et diesel hauts de gamme. Mais cette semaine, le groupe présidé par Carlos...