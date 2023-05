Mostafa Mohamed (Nantes) refuse à son tour de porter le maillot arc-en-ciel

Petite musique du multiplex.

Après Donatien Gomis (Guingamp) et plusieurs joueurs de Toulouse, c’est désormais Mostafa Mohamed qui refuse de jouer face au TFC ce dimanche. En cause, comme pour les autres, le fameux maillot arc-en-ciel symbole de la campagne de lutte contre l’homophobie. L’attaquant des Canaris n’aurait averti le staff qu’une trentaine de minutes avant l’annonce de la composition et n’aurait même pas quitté l’hôtel au moment où ses coéquipiers prenaient la direction du Stadium. Déjà privé d’Andy Delort et Ignatus Ganago, Pierre Aristouy devra donc également composer sans l’Égyptien pour sa première sur le banc du FCN.…

FP pour SOFOOT.com