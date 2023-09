Mostafa Mohamed, archer fort

Vainqueur de Lorient à la maison ce samedi (5-3), le FC Nantes a obtenu son deuxième succès de suite grâce notamment à son buteur Mostafa Mohamed. Auteur de sa cinquième réalisation en six matchs, l’Égyptien est indispensable pour les Canaris.

Il y avait du soleil, ce samedi après-midi dans le ciel de Nantes. Ce qui n’a pas empêché le public de la Beaujoire d’assister à une pluie de buts lors du derby breton face à Lorient (5-3). Les Canaris savent faire le spectacle, aussi, ils l’avaient déjà montré le mois dernier contre Monaco. Ce soir-là, déjà, un homme était sorti du lot en signant un doublé : Mostafa Mohamed. Il n’a pas récidivé contre les Merlus, il s’est contenté d’un seul but, et quel but. L’Égyptien a cette fois choisi de frapper sur coup franc, en envoyant un pétard fantastique et précis dans la lucarne d’Yvon Mvogo afin de permettre au FCN de prendre deux buts d’avance. Un bijou, une fois de plus, et surtout un cinquième pion en six matchs dans une saison qui doit être celle de l’avènement pour Mohamed sur les bords de l’Erdre.

Joue-là comme N’Doram

Il n’y a pas que les buts dans la vie, surtout pas dans celle de l’attaquant nantais. Mohamed n’a pas été le joueur le plus en vue dans cette rencontre face à une défense lorientaise qui avait sans doute ciblé l’international égyptien (19 sélections). Comme à son habitude, il s’est arraché sur le terrain, la preuve par un chiffre : il est l’homme à avoir remporté le plus de duels (9/13). Ce n’est guère surprenant pour un joueur qui aime aller au mastic et qui doit être un enfer pour les défenseurs adverses. Reste que cela ne pouvait pas suffire pour le Nantais, sans doute trop discret en première période et naturellement frustré, avant que ce coup de canon au retour des vestiaires ne vienne lui mettre un grand sourire sur le visage. Il ne l’avait pas perdu quand il est sorti sous les applaudissements de supporters nantais conquis à la 80e minute. Les fans étaient sans doute encore sous le charme de cette merveille, et il en fallait une de Mohamed dans un match aussi fou, ainsi que de son jeu avec beaucoup de personnalité et d’énergie. Une statistique, encore : cinq buts en championnat et une deuxième place au classement des buteurs derrière Kylian Mbappé (7 buts). Une petite prouesse pour un Jaune et Vert, puisque pour trouver un tel rendement lors des six premières journées, il faut remonter à 1995-1996 et Japhet N’Doram.…

Par Marius Le Moual pour SOFOOT.com