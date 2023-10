Moses Simon : « Mon père me voyait militaire ou médecin »

Encore un peu, et il n’y avait que Moïse pour lui ouvrir la mer.

Dans une interview accordée au journal L’Équipe ce samedi, Moses Simon est longuement revenu sur son histoire personnelle, et notamment sur les premières ambitions de son paternel pour son avenir, qui auraient dû le guider bien loin des terrains de foot. « Mon père, qui était dans l’armée, ne voulait pas que je devienne un mauvais garçon, encore moins pro dans le foot. Il me disait : “Tu dois être militaire ou autre chose de bien, mais pas footballeur ! Tu choisiras après le collège.” J’étais bon élève, c’est pour ça que mon père me voyait militaire ou médecin. Mais j’ai choisi un lycée où on jouait au foot. Tous les gens avaient peur de mon père, un homme très dur, impressionnant. Il n’y avait qu’un autre militaire qui pouvait lui parler. » …

AL pour SOFOOT.com