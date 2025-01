Moselle: un enfant de 7 ans décède dans l'incendie de sa maison

Au plus fort de l'intervention, environ 50 pompiers ont été mobilisés ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Un enfant de 7 ans est décédé dans l'incendie de sa maison à Amanvillers (Moselle), dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès des pompiers.

"Le feu d'habitation était violent dès l'appel" aux pompiers, a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Gaël Zimmer, du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Moselle, confirmant une information de France 3.

"Il y avait cinq occupants à l'intérieur de l'habitation, deux adultes et trois enfants. Deux adultes et deux enfants ont pu évacuer avant l'arrivée des secours, et un enfant était porté manquant. Il a été retrouvé décédé", a-t-il ajouté.

Au plus fort de l'intervention, environ 50 pompiers ont été mobilisés, ainsi qu'une vingtaine de véhicules, dont trois engins pompes, une échelle aérienne, une équipe médicale et une unité de sauvetage déblaiement.

L'incendie était maîtrisé dans la matinée, les pompiers traitaient les foyers résiduels au fur et à mesure du déblaiement.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.