MOSCOVICI NOMMÉ PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES PARIS (Reuters) - L'ancien commissaire européen aux Affaires économiques et financières et ex-ministre de l'Economie de François Hollande, Pierre Moscovici, a été nommé mercredi en conseil des ministres premier président de la Cour des comptes. Ce poste était vacant depuis janvier et la fin du mandat de Didier Migaud - nommé en 2010 par Nicolas Sarkozy - parti présider la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). L'intérim était jusqu'alors assuré par la doyenne des présidents de chambre Sophie Moati. Libéré depuis l'automne de ses obligations à Bruxelles et âgé de 62 ans, Pierre Moscovici avait depuis réintégré la Cour des comptes, son corps d'origine intégré à sa sortie de l'Ena, en tant que conseiller-maître. (Marine Pennetier, avec Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

