Moscovici défend la réforme de la justice financière

Le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a défendu vendredi la réforme de la justice financière introduite dans le projet de Budget 2022 et qui vise notamment à mieux sanctionner les fautes des gestionnaires publics.

"Cette réforme est pour moi une absolue nécessité, compte tenu du déclin et de l'affaiblissement du système actuel", a affirmé Pierre Moscovici, selon le texte de ce discours prononcé lors d'un déplacement à la Chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine à Bordeaux.

Concrètement, cette réforme très technique vise à unifier le régime de responsabilité des ordonnateurs (ceux qui donnent consigne de dépense) et celui des comptables publics (ceux qui effectuent la dépense).

Jusqu'ici, les premiers relevaient de la Cour de discipline budgétaire en cas de faute, quand les seconds relevaient de la Cour des comptes. Désormais, c'est une nouvelle chambre créée au sein de la Cour des comptes qui aura le pouvoir de sanctions pour tous les gestionnaires publics, hors ministres et élus.

"Dans le nouveau régime proposé par le Gouvernement, les juridictions financières seront à la fois le juge des comptables et des ordonnateurs", "la Cour de discipline budgétaire et financière aura disparu, et sera instituée une cour d'appel financière", a expliqué Pierre Moscovici.

Il s'était fortement opposé à un autre projet de réforme, qui aurait abouti à la suppression de la compétence de la Cour des comptes, au bénéfice de la Cour de discipline budgétaire.

La réforme finalement envisagée "renforce le rôle comme les pouvoirs" des juridictions financières, car "pour la première fois, elles pourront prononcer de véritables sanctions administratives concernant les fautes commises", s'est félicité Pierre Moscovici.

Ces sanctions pourront aller d'amendes pécuniaires dont le montant "sera plafonné à 6 mois de rémunération" de l'agent concerné, à une "peine complémentaire d'interdiction d'exercer", selon le texte du projet de loi de Finances pour 2022, présenté la semaine dernière.

Il donne au gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnance pour modifier le système actuel, qui ne concernera que les fautes les plus graves, ayant un impact financier "significatif".