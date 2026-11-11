Moscou pourrait conclure des pactes de non-agression avec des pays de l'Otan - Diplomate russe

Un haut diplomate russe a déclaré mercredi que Moscou pourrait conclure des pactes de non-agression avec des États membres de l'Otan dans le cadre d'une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe actuellement en cours de discussion dans le cadre des pourparlers de paix avec l'Ukraine.

Le principal négociateur russe, Vladimir Medinski, a affirmé mercredi que l'idée d'un nouveau cadre de sécurité pour l'Europe avait été le thème central des deux jours de négociations entre Moscou, Kyiv et Washington à Abou Dhabi, sans toutefois fournir de détails sur le contenu des discussions.

Alexeï Drobinine, haut diplomate au ministère russe des Affaires étrangères, a présenté mercredi une série de propositions détaillées sur ce sujet lors d'une conférence sur la sécurité à Moscou.

La première option qu'il a présentée consistait en une alliance défensive collective ou en des accords bilatéraux d'assistance mutuelle, à l'image de ceux que la Russie a conclus avec la Biélorussie et la Corée du Nord.

La deuxième option comportait des accords politiques visant à ne pas venir en aide aux adversaires de l'autre partie en cas d'agression, à l'image du pacte que Moscou a conclu avec l’Iran.

Enfin, une troisième option consisterait à conclure des pactes bilatéraux de non-agression.

"Par exemple, des accords de ce type pourraient être conclus avec certains États membres de l'Otan, qui bénéficieraient alors de garanties de sécurité individuelles supplémentaires de la part de la Fédération de Russie”, a déclaré Alexeï Drobinine, selon la vidéo de son discours mise en ligne.

Certains responsables européens s'opposent à toute discussion sur l'architecture globale de sécurité de l'Europe tant qu'un cessez-le-feu n'aura pas été conclu en Ukraine, bien que l'administration Trump ait clairement indiqué qu’elle était ouverte à une telle discussion.

(Bureau de Moscou ; version française Tangi Salaün)