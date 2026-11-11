Moscou nie tout lien avec le militaire US arrêté en GB pour espionnage

Le Kremlin a déclaré mercredi que la Russie n'avait aucun lien avec un officier supérieur de l'armée américaine arrêté en Grande-Bretagne, soupçonné d'avoir aidé les services de renseignement russes.

Ce militaire de 41 ans, à qui avaient été confiées des informations sensibles, a été arrêté mardi par la police britannique en vertu de la loi sur la sécurité nationale (National Security Act).

Invité à s'exprimer sur le sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes : "Nous n'avons absolument rien à voir avec cela, et cela n'a absolument rien à voir avec nous."

(Dmitry Antonov, rédigé par Alessandra Prentice ; version française Tangi Salaün)