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Moscou nie tout lien avec le militaire US arrêté en GB pour espionnage
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 10:55

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Le Kremlin a déclaré mercredi que la Russie n'avait aucun lien avec un officier supérieur de l'armée américaine arrêté en Grande-Bretagne, soupçonné d'avoir aidé les services de renseignement russes.

Ce militaire de 41 ans, à qui avaient été confiées des informations sensibles, a été arrêté mardi par la police britannique en vertu de la loi sur la sécurité nationale (National Security Act).

Invité à s'exprimer sur le sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes : "Nous n'avons absolument rien à voir avec cela, et cela n'a absolument rien à voir avec nous."

(Dmitry Antonov, rédigé par Alessandra Prentice ; version française Tangi Salaün)

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