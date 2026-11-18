L'ambassade de Russie à La Haye a déploré mercredi l'implication des Pays-Bas au côté de Kyiv dans la guerre en Ukraine après qu'une entreprise de la défense basée dans le pays de l'Union européenne a déclaré que ses missiles avaient été utilisés mardi lors de l'attaque ukrainienne contre le pont de Crimée.

"Moscou a été dûment informée de l'implication des Pays-Bas", a écrit l'ambassade dans un message sur X. "Cette confession a été bien notée. Est-ce que La Haye entre ouvertement dans le conflit ?" a-t-elle fait mine de s'interroger.

La start-up Destinus, dont le siège est aux Pays-Bas et dont le président est ukrainien, a affirmé mardi que ses missiles avaient été les seules armes de fabrication étrangère utilisées dans l'attaque contre le pont reliant la Crimée à la Russie par le détroit de Kertch, dont une arche a été détruite.

(Bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)