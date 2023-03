Mory à tout prix

Arrivé au PSG à l’âge de 16 ans, Mory Diaw a été forcé de quitter son club formateur en juillet 2015. En août dernier, il a découvert la Ligue 1 dans les buts du Clermont Foot avant d’être convoqué pour la première fois par le Sénégal. Mais que s’est-il passé entre-temps ?

Installé derrière une table pliante posée au milieu d’une salle feutrée, Mory Diaw raconte le « regard » dans le foot. Première étape : au début des années 2010, Diaw vit dans un rêve et s’entraîne chaque matin avec l’équipe première du PSG sur des gazons de Saint-Germain-en-Laye, ceux au bord desquels il allait demander, plus jeune, autographes et photos aux héros du coin. Intégré à la troupe de gardiens du groupe professionnel par Laurent Blanc aux côtés de Salvatore Sirigu, Nicolas Douchez et Mike Maignan, il découvre alors ce qu’il dessine comme le « vrai monde du foot » et laisse certains grands de son quartier l’habiller en « phénomène » . « Le week-end, je donnais des places à tout le monde. Les gens disaient : “Mory, c’est le meilleur. Il va faire ceci, cela…” Pourtant, je ne jouais pas une minute. Moi, je me contentais d’apprendre, d’avoir les yeux grands ouverts, d’écouter les conseils » , sourit l’intéressé. L’un d’entre eux lui est un jour glissé par Zlatan Ibrahimović, au lendemain d’un match de Ligue 1 et à quelques jours d’une rencontre de Ligue des champions. « On se retrouve dans la même équipe à l’entraînement et sur les trois premières frappes adverses, je prends trois buts. Il me met une soufflante et me dit : “Oh, t’as pas de gants ? Pas de mains ?” Je me retourne, me jette de l’eau sur le visage et derrière, on gagne l’opposition, mais à la fin de la séance, Zlatan est venu me voir pour me dire qu’il n’avait pas besoin de me dire ça pour me motiver, que je devais être performant tout de suite. Il m’a aidé, comme tous les grands joueurs que j’ai côtoyés à cette époque-là, à comprendre ce qu’était l’exigence du haut niveau. »

Deuxième étape : plus de deux ans plus tard, la vie de Mory Diaw, poussé à la porte du PSG au début de l’été 2015 à la suite de l’exhumation d’anciens posts publiés en 2012 et 2013 sur son compte Twitter (1) , n’est plus la même. Le regard des grands du quartier non plus. « Cette affaire de tweets a évidemment bousculé ma carrière et m’a pas mal coûté.

Par Maxime Brigand, à Clermont pour SOFOOT.com