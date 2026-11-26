Morteau ou Montbéliard ? Quand le porc survit grâce à la saucisse

Des saucisses de Montbeliard dans l'atelier Jean-Louis Amiotte à Avoudrey, dans le Doubs, le 23 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

En Franche-Comté, l'élevage porcin est aussi traditionnel que confidentiel : l'organisation d'une filière vertueuse autour des IGP des saucisses de Morteau et Montbéliard est un atout pour les éleveurs d'un secteur pourtant "au bord de la rupture".

Dans le petit village de Maisons-du-Bois-Lièvremont (Doubs), des centaines de porcelets tètent avidement le lait de leur mère au Gaec de la Ricorne. Inséminations, échographies, naissances et engraissement vont bon train.

Grâce à la rémunération satisfaisante de la filière, les producteurs ont pu investir dans la modernisation de l'exploitation, qui compte 170 truies atteignant jusqu'à 250 kg, 680 porcelets et 1.585 porcs à l'engraissement.

Au pays du comté et de la vache montbéliarde, l'élevage porcin local ne représente pourtant pas 1 % de la production nationale, avec plus de 170.000 porcs élevés et abattus par an.

Des cochons dans une ferme de Maisons-du-Bois-Lievremont, dans le Doubs, le 23 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Cet élevage est "stable", mais "à la limite de la rupture si on n'a pas une évolution du prix du porc, qui soit plus rémunératrice" pour les 175 éleveurs de la région, constate Claire Le Grand, directrice d'Interporc Franche-Comté.

La filière parvient néanmoins à se maintenir grâce à son organisation autour des IGP (indication géographique protégée) saucisse de Morteau et saucisse de Montbéliard, respectivement décrochées en 2010 et 2013. Plus de 38 millions de saucisses de Montbéliard et 15 millions de Morteau - les seules saucisses en France à détenir une IGP - ont été produites en 2025.

Loin du bassin breton, qui compte la plus grande concentration d'élevages de porcs mais aussi d'outils industriels d'abattage et de transformation, les deux IGP permettent de maintenir un tissu d'élevage suffisant pour les industriels locaux, car elles garantissent souvent une meilleure rémunération.

Environ 80 % de la production de porcs abattus en Franche-Comté sont ainsi "sous signe de qualité" IGP, contre "10 % au niveau national", souligne Claire Le Grand.

La "notoriété" de cette production et sa "qualité" permettent de "maintenir des éleveurs en Franche-Comté", estime-t-elle.

"Les vaches font des cochons"

Un employé de l'entreprise Jean-Louis Amiotte s'occupe de saucisses de Morteau dans le fumoir de l'atelier à Avoudrey, dans le Doubs, le 23 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le cahier des charges de l'IGP perpétue un lien ancestral entre les filières laitières et porcines. "Les vaches font des cochons", disaient les anciens : les premières produisaient du lait pour faire du fromage, restait du petit-lait (lactosérum), acheminé dans les fermes pour nourrir les cochons, dont le lisier était ensuite épandu sur la prairie où allaient paître les bovins.

Le cahier des charges a conservé ce lien en imposant aux éleveurs de nourrir leurs porcs avec du petit-lait.

"L'entreprise n'existe que si on a un produit de qualité", observe Olivier Paget, PDG de la société Jean-Louis Amiotte, qui "fait partie du patrimoine du village" d'Avoudrey, dans le Doubs.

Le salaisonnier veille à "l'avenir des éleveurs" et "perpétue le savoir-faire traditionnel" des saucisses de la région, encore "poussées" à la main dans des boyaux naturels de porc.

Les saucisses de Morteau, fermées d'un côté par une petite cheville en bois et de l'autre par une ficelle, sont ensuite lentement fumées par milliers à la sciure de résineux dans des "tuyés", vastes cheminées caractéristiques de la région, aux côtés de leurs homologues montbéliardaises, plus fines.

"Plaisir du métier"

Des saucisse de Morteau en route vers l'atelier de fumage dans l'entreprise Jean-Louis Amiotte, à Avoudrey, dans le Doubs le 23 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Pour la présidente de la Fédération française des industriels charcutiers (FICT), Christiane Lambert, les porchers francs-comtois de la filière IGP sont mieux rémunérés et "mieux lotis que ceux qui sont sur le marché standard, avec du porc à 1,39 euro le kilo".

Le cahier des charges est "lourd", poursuit-elle, mais le coût de production calculé par l'interprofession en tient compte et les acheteurs de viande "jouent le jeu" en acquérant prioritairement la production de ces éleveurs.

À l'échelle nationale, la filière porcine cherche à maintenir sa production qui garantit à la France une certaine autosuffisance (elle importe du jambon mais exporte ses abats), malgré les départs à la retraite d'éleveurs. Cet objectif fait partie du plan gouvernemental pour la souveraineté alimentaire.

"L'IGP nous garantit le plaisir du métier et d'élever des porcs pour faire du produit de qualité", apprécie Jean-Michel Guignard, autre éleveur doubien installé à La Chapelle-d'Huin.