Mort suspecte d'un soutien des Casques blancs syriens : la Turquie conclut au suicide

Il dirigeait l'organisation à but non-lucratif Mayday Rescue, qui coordonne les dons destinés aux Casques blancs syriens. Principal soutien financier de ces secouristes opérant en Syrie dans les zones rebelles, James Le Mesurier a été découvert mort, lundi, au pied de l'immeuble où il habitait avec son épouse, sur la rive occidentale d'Istanbul.L'ancien officier de l'armée britannique aurait apparemment chuté du balcon de leur appartement situé au troisième étage et les autorités turques privilégient l'hypothèse d'un suicide. Il présentait des fractures aux deux jambes et à la tête.Selon l'agence de presse DHA, les enquêteurs ont saisi les appareils électroniques du couple. Ils ont également demandé les dossiers médicaux du défunt aux hôpitaux où, selon DHA, il avait suivi des traitements pour des troubles psychologiques. L'épouse de James Le Mesurier, à sa sortie du poste de police de Gayrettepe, mercredi, à Istanbul/AFP Citant sa femme, des sources policières turques ont affirmé que le Britannique s'était « récemment mis à prendre des antidépresseurs et des somnifères car il était dans un état de stress ».Cependant, d'après DHA, les autorités turques ont interdit à la veuve de l'ex-militaire, Emma Hedvig Christina Winberg, une ressortissante suédoise, de quitter le territoire pendant la durée de l'enquête. Elle a été entendue pendant près de trois heures par la police mercredi.Le corps de James Le Mesurier a quitté jeudi la Turquie pour le Royaume-Uni, rapporte par ailleurs l'agence de presse étatique Anadolu. Ancien officier du renseignement militaire, il avait fondé Mayday Rescue en 2014 et s'était établi à Istanbul où son organisation à but non lucratif dispose de bureaux. We have learned with shock and sadness the news of the death of @lemesurierjames, founder and director of the humanitarian organization @MaydayRescue, early on Monday at his home in Tophane in ...