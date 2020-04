Mort et vie d'Arnold Sowinski, décédé à 89 ans des suites du coronavirus

Touché par le coronavirus, Arnold Sowinski a lui aussi succombé à la maladie à l'âge de 89 ans. Dans le monde du football, l'ancien gardien et entraîneur du Racing Club de Lens était connu pour sa longévité et sa fidélité au club sang et or. Avec lequel il a notamment remporté un titre de deuxième division, atteint la finale de la Coupe de France en 1975 et battu la Lazio 6-0 en 1977.

Le Racing Club de Lens vient d'apprendre avec une immense tristesse la disparition d'Arnold #Sowinski. Mineur, joueur, entraîneur, supporter... il incarnait l'esprit sang et or par excellence. Tout notre soutien à sa famille et ses proches. #rclens pic.twitter.com/AQJejO6hsH -- Racing club de Lens (@RCLens) April 2, 2020

De la CFA à la finale de Coupe de France en cinq ans

Il faisait partie de ces hommes qui n'existent quasiment plus, et qu'il est donc de plus en plus rare de trouver. De ceux qui ne vivent que pour un seul blason et ne tolèrent qu'une seule couleur. De ceux qui n'ont porté qu'un seul maillot et qui, exception faite de leur commune de naissance, n'ont jamais imaginé une autre maison.Arnold Sowinski, décédé ce vendredi des suites du coronavirus à l'âge de 89 ans, est parti en laissant aux amoureux du football l'image du passionné fidèle : né à Liévin, qui se situe à un quart d'heure de vélo du centre-ville de Lens, gardien de but du Racing Club de Lens pendant près de quinze ans (de 1952 à 1966, 126 rencontres), secrétaire, éducateur chez les jeunes et entraîneur-adjoint du Racing Club de Lens durant quasiment une décennie (de 1961 à 1969), coach principal du Racing Club de Lens à trois reprises (de 1969 à 1978, de 1979 à 1981 et en 1988)... et supporter du Racing Club de Lens lors de l'intégralité de son existence.Il y a dix jours encore, Sowinski demandait à l'ancien président Gervais Martel si le championnat de Ligue 2 allait se terminer. Le cœur est ainsi lourd pour les amateurs du club sang et or, qui ne s'étaient pas préparés à cette nouvelle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com