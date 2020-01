Mort du sultan Qabous d'Oman après 50 ans de règne

Le sultan Qabous d'Oman est mort à l'âge de 79 ans après un demi-siècle de règne, a annoncé samedi son cabinet. Haitham ben Tarek, cousin du défunt, a été rapidement choisi comme nouveau souverain d'Oman, pour préserver la stabilité et la neutralité du pays dans un Golfe sous tension.Qabous, qui avait pris le pouvoir à son père lors d'un coup d'Etat en juillet 1970, souffrait depuis un certain temps d'une maladie qui pourrait, selon des diplomates, être un cancer du côlon.« C'est avec tristesse que le sultanat d'Oman pleure notre sultan Qabous ben Saïd qui a été rappelé à Dieu vendredi soir », a indiqué sur Twitter le ministère de l'Information citant un communiqué du cabinet royal.Ses multiples hospitalisations en Allemagne avaient suscité des inquiétudes sur sa succession et la stabilité de ce pays du Golfe.Il accède au trône en 1970Né le 18 novembre 1940 à Salalah, dans la province du Dhofar (sud), où il a été à l'école, Qabous ben Saïd entre à 20 ans à la Royal Military Academy de Sandhurst, en Grande-Bretagne.Il accède au trône en juillet 1970 après avoir renversé son père et entreprend de moderniser ce qui est alors le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, mais qui commence à exporter du pétrole.Sur la scène internationale, le sultanat, neutre, joue régulièrement les bons offices pour ses alliés occidentaux, notamment dans leurs relations tendues avec l'Iran voisin.Médiateur avec l'IranSous le règne du sultan Qabous, Oman a consolidé son rôle de pays modéré et neutre dans un Golfe secoué de tensions politiques, notamment avec l'inimitié entre les Etats-Unis, alliés des Etats arabes du Golfe, et l'Iran.Depuis l'élimination par les forces américaines du général iranien Qassem Soleimani en Irak la semaine dernière, la crise régionale est montée d'un cran. LIRE AUSSI > Crise Iran-Etats-Unis : ces quinze leaders ont les cartes en main Vendredi, le ...