Mort du puissant baron de la drogue mexicain Miguel Ángel Félix Gallardo

Photo prise le 1er janvier 2005 de Miguel Angel Félix Gallardo, à la prison de La Palma à Almoloya, près de Juárez, au Mexique ( PGR / Handout )

Le puissant baron mexicain de la drogue Miguel Ángel Félix Gallardo, appelé "le chef des chefs", est décédé ce dimanche à l'âge de 80 ans dans un hôpital, ont annoncé les autorités.

Présent dans l'imaginaire populaire grâce aux séries Narcos de Netflix, Félix Gallardo purgeait une peine depuis 1989 et avait été transféré depuis sa prison deux jours plus tôt pour être soigné en urgence, selon les mêmes sources.

Considéré comme l'un des chefs du narcotrafic les plus puissants et une pièce maîtresse dans l'émergence des grands cartels au Mexique, il purgeait deux peines totalisant 77 ans de prison.

Le narcotrafiquant présentait après son hospitalisation "une faible oxygénation, une altération de l'état de conscience et une désorientation", selon un communiqué.

"Après être resté sous observation avec un pronostic réservé, il est décédé ce 15 novembre dans l'établissement hospitalier", a indiqué l'institution. "Il a présenté une défaillance multiviscérale, ce qui a entraîné son décès vers 14H00" (20H00 GMT).

À la fin des années 1970, il a été l'un des fondateurs du cartel de Guadalajara, considéré comme la première grande organisation criminelle du pays et qui a établi les bases du mode opératoire des bandes actuelles.

Ancien policier

Félix Gallardo était originaire de l'État de Sinaloa, où il est né le 8 janvier 1946. Son entrée dans le crime s'est faite en parallèle de sa carrière dans la police d'État, puis dans la police fédérale.

Un agent de la police monte la garde le 14 novembre 2026 devant l'hôpital Country 2000, où le baron de la drogue mexicain Miguel Angel Felix Gallardo avait été admis en urgence médicale à Guadalajara, au Mexique ( AFP / ULISES RUIZ )

Il a même été garde du corps d'un gouverneur de Sinaloa, ce qui, selon des spécialistes, l'aurait aidé à bénéficier de la complicité et de la protection de politiciens importants.

Le baron de la drogue a été le partenaire d'un autre narcotrafiquant, Rafael Caro Quintero, avec qui, aux côtés d'autres chefs criminels, il a uni les bandes dédiées au trafic vers les États-Unis et a forgé le cartel de Guadalajara.

Ce cartel a été un "modèle hégémonique" et a posé "les bases de presque toutes les activités actuelles de trafic de drogue", indique le site spécialisé dans le narcotrafic Insight Crime.

Félix Gallardo "s'est associé à des trafiquants colombiens comme Pablo Escobar" et c'est lui qui contrôlait le narcotrafic "à la frontière avec les États-Unis", ajoute le site.

La bande de Guadalajara contrôlait la pègre dans le pays, de sorte que Félix Gallardo a été également appelé "Le Parrain".

La chute

Ce cartel a été responsable de l'enlèvement, de la torture et de l'assassinat, en février 1985, de l'agent infiltré de l'agence antidrogue des États-Unis (DEA), Enrique Camarena Salazar.

Washington a fait pression sur le Mexique pour capturer les responsables. Rafael Caro Quintero, l'autre chef du cartel de Guadalajara, a été arrêté en 1985. Il est détenu aux États-Unis, accusé de meurtre et de narcotrafic.

Un agent de police monte la garde le 13 novembre 2026 devant l'hôpital Country 2000, où le baron de la drogue mexicain Miguel Angel Felix Gallardo avait été admis en urgence médicale à Guadalajara, au Mexique ( AFP / ULISES RUIZ )

Félix Gallardo a été capturé en 1989 et condamné à 37 ans de prison pour l'assassinat de l'agent. Il purgeait une autre peine de 40 ans pour narcotrafic.

Ces dernières années, sa santé s'est nettement détériorée en raison d'une vingtaine de pathologies, notamment l'hypertension, le diabète et la surdité.

En 2022, le président de l'époque, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré qu'il allait "vraiment mal".

Un juge a recommandé son placement en résidence surveillée, mais des problèmes techniques liés au dispositif de surveillance électronique ont empêché son transfert.

Il purgeait sa peine au pénitencier de Puente Grande, dans l'État de Jalisco.

Le cartel de Guadalajara a implosé dans les années 1990 et ses chefs locaux ont formé des cartels régionaux, parmi lesquels celui de Sinaloa, porté par Joaquín "El Chapo" Guzmán et Ismael "El Mayo" Zambada, condamnés à perpétuité aux États-Unis.