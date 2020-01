Mort du général Soleimani : «Trump ne veut pas la guerre totale avec l'Iran», estime Hubert Védrine

Que cherche Donald Trump ? Le monde se pose la question depuis l'annonce d'une frappe américaine en Irak qui a tué le général iranien Qassem Soleimani, l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient. Pour Hubert Védrine, ministère des Affaires étrangères de Lionel Jospin, la réponse est en grande partie liée au contexte électoral aux Etats-Unis.L'élimination du général iranien Qassem Soleimani vendredi à l'aube par une frappe américaine en Irak est-elle une déclaration de guerre à l'Iran ?Je réponds non. Trump cherche à asphyxier le régime et plus précisément à casser les Iraniens modérés, ceux qui avaient signé l'accord avec Obama. Casser les modérés et donc renforcer les tenants d'une ligne radicale à Téhéran. Ce que veut Trump, c'est que l'Iran soit aux mains des plus durs afin de bien démontrer au monde qu'on ne peut pas discuter avec l'Iran. Lorsque s'est présentée l'opportunité d'éliminer Soleimani, Trump s'est dit « il y a un coup à faire ». Mettre en scène la vengeance américaine contre les tenants d'une ligne dure à Téhéran est payant politiquement pour le président américain mais l'entrée en guerre véritable contre l'Iran, je n'y crois pas. Trump ne veut pas la guerre totale avec l'Iran.Un coup utile pour lui alors que se profile l'élection présidentielle américaine à la fin de l'année ?Oui, tout ce que Trump fait découle de la politique intérieure américaine. À cet égard, il y a un lobby dont il ne faut absolument pas négliger l'influence, c'est celui des évangélistes américains. Ils sont 80 millions dans le pays. Et le genre d'actions telle que la frappe ciblée sur Soleimani leur plaît beaucoup.Faut-il donc s'attendre à d'autres actions de la sorte dans les mois qui viennent jusqu'à l'élection de novembre aux Etats-Unis ?C'est possible. Rappelez-vous qu'il avait frappé une base aérienne du régime syrien en 2017 ...