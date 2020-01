Mort du général Soleimani : pourquoi Trump a-t-il frappé maintenant ?

Véritable déclaration de guerre ou simple opération militaire? La frappe américaine qui a tué, vendredi matin à Bagdad, le puissant général iranien Qassem Soleimani et un autre haut responsable d'une milice pro-Iran, ne devrait, quoi qu'il en soit, pas rester sans conséquences.C'est Donald Trump lui-même qui a décidé de cette intervention. « Sur ordre du président, l'armée américaine a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l'étranger en tuant Qassem Soleimani », a indiqué le Pentagone dans un communiqué.« La prochaine étape était de cogner encore plus fort, il l'a fait »Depuis plusieurs semaines, la tension est montée d'un cran dans la région entre l'Iran et les Etats-Unis. Un sous-traitant américain a été tué la semaine dernière, après une série d'attaques contre la personnel diplomatique et militaire américain sur place, avant que l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad ne soit prise pour cible mardi par des partisans de milices irakiennes pro-Iran. « La réaction de Trump aujourd'hui peut paraître cohérente quand on la replace dans cette séquence d'événements. La prochaine étape était de cogner encore plus fort, il l'a fait », note l'historien Corentin Sellin, spécialiste des Etats-Unis.Depuis l'élection de Trump en 2016, plusieurs épisodes de tension avaient déjà éclaté dans cette région du Moyen-Orient. En juin dernier, après la destruction par l'Iran d'un drone américain, Donald Trump avait lui-même reconnu avoit ordonné une frappe militaire... avant de l'annuler, dix minutes seulement avant l'opération. LIRE AUSSI > Crise Etats-Unis/Iran : pourquoi Téhéran obsède TrumpIl n'en reste pas moins qu'à son arrivée au pouvoir, Donald Trump avait assuré qu'il était en faveur de la paix. « Le rejet de la guerre était massif aux Etats-Unis, le peuple américain ne voulait plus entendre parler de ces guerres. Trump a ...