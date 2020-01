Mort du général Soleimani : les Iraniens répondront «là où les Américains ne s'y attendent pas»

« Vengeance implacable », « revanche », « châtiment aux assassins criminels ». Depuis la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak dans un raid américain à Bagdad, les menaces de représailles fusent du côté de Téhéran. Avec un véritable risque d'escalade ? Pierre Razoux, directeur de recherche à l'Inserm (Institut de Recherche stratégique de l'École Militaire) et auteur du livre la Guerre Iran-Irak, décrypte au Parisien la stratégie iranienne.Quel crédit peut-on apporter aux menaces de Téhéran ?Si on regarde la manière dont l'Iran a réagi dans l'histoire ces dernières années, il n'y a pas d'exemple où il n'y a pas eu de représailles quand Téhéran l'annonçait. Soleimani en Iran a la même notoriété que le général Bigeard (général français le plus décoré de l'armée française, acteur des guerres coloniales, NDLR). Même pour les légitimistes, Soleimani, c'est le combattant charismatique au service du régime. Donc les Iraniens ne peuvent pas laisser passer. Mais ils respectent une maxime : la vengeance est un plat qui se mange froid. Depuis 2015, les Iraniens sont maîtres du calendrier, du tempo et du timing. Ils ont évité les chausse-trappes. Ce sont des joueurs d'échecs qui jouent plusieurs coups d'avance. LIRE AUSSI > Mort du général Soleimani : pourquoi Trump a-t-il frappé maintenant ?Quelles formes peuvent prendre ces représailles ?Ça ne sera en tout cas pas là ou les Américains s'y attendent. Il n'y a pas forcément de symétrie des formes, ils ne vont pas forcément s'en prendre à un militaire. Ça peut être une attaque sur une ambassade ou une base militaire.Le plus probable est que les ripostes soient lancées par des proxis (des groupes intermédiaires, NDLR). Les milices en Irak, ou par exemple les Houthis au Yémen pourraient attaquer des bases américaines aux Émirats Arabes Unis, ou à Djibouti. On ...