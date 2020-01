Mort du général Soleimani : entre les Etats-Unis et l'Iran, le risque de l'embrasement

Une frappe de drone américain. Et c'est le Moyen-Orient qui menace de tanguer. Il faisait encore nuit ce vendredi dans Bagdad, la capitale irakienne, quand les Américains ont détruit un convoi de véhicules militaires. Plusieurs individus ont été abattus, et l'identité d'au moins l'un d'entre eux a été confirmée : Ghassem Soleimani, 62 ans, général iranien et homme fort de la République des Mollah. Séisme.Donald Trump blesse Téhéran au cœur, en le privant d'un de ses rouages essentiels. Au risque de déclencher une guerre inédite et aux conséquences imprévisibles ? L'Iran a en tout cas promis qu'il se vengerait.Que fait l'Iran en Irak ?La République islamique d'Iran est un acteur incontournable au Moyen-Orient et actif dans toute la région. Elle possède une unité spéciale, la force Al-Qods, dédiée aux opérations extérieures, qui était justement dirigée par Ghassem Soleimani. L'Irak est l'objet de tensions constantes et de rivalité entre Washington et Téhéran, notamment depuis 2003, année de l'invasion de l'Irak par les forces américaines. VIDÉO. Mort du général Soleimani : « Cette frappe est une déclaration de guerre » Les Iraniens - chiites - avaient alors profité de la chute du régime de Saddam Hussein (sunnite) pour étendre davantage leur influence en Irak, apportant leur soutien aux Irakiens chiites, minoritaires. Depuis quelques mois, les attaques soutenues par l'Iran contre les positions américaines, se sont intensifiées. C'est ce qui a notamment mené à l'attaque de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad mardi 31 décembre.Pourquoi Trump a-t-il fait ça ?Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré que Soleimani s'apprêtait à mener une « action d'envergure » menaçant des vies américaines. « Il a tué ou blessé des milliers d'Américains sur une longue période, et se préparait à en tuer davantage... mais il s'est fait attraper ! » a ...