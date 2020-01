Mort du général Soleimani : «Donald Trump joue avec le feu»

Le conseiller spécial en géopolitique de l'Institut Montaigne, Dominique Moïsi, revient sur la décision jugée dangereuse du Président américain Donald Trump d'éliminer Ghassem Soleimani, général militaire proche du Guide Suprême iranien, Ali Khamenei.Comment qualifiez-vous l'attitude de Donald Trump ?DOMINIQUE MOÏSI. Prévisiblement imprévisible. Mais pourquoi a-t-il fait ça ou pour qui ? Je pense que c'est à destination de sa base électorale, en ce début d'année 2020. Il pense aux élections. Il se dit : « Moi qu'est-ce que je vais faire ? Jouer la carte du nationalisme, du culot, de l'audace, comme ça je vais pouvoir utiliser ça pendant ma campagne. Cette personne avait beaucoup de sang sur les mains. Et aucun de mes prédécesseurs n'avait osé s'attaquer à lui, moi je l'ai fait. »Il aurait fait ça uniquement pour des raisons électoralistes ?Il y a là une dimension de politique intérieure très importante. Il pense à lui, et penser à lui c'est penser à sa réélection. Et c'est là qu'il y a une grande prise de risque. Notamment parce qu'elle va avoir pour conséquence d'affaiblir ses alliés. Le grand perdant de tout cela c'est le lien qui existait entre l'Amérique et l'Irak. Et en Iran, qui gagne ? Le camp des « durs » va être renforcé au détriment du camp des modérés. Et les alliés de l'Amérique en ressortent affaiblis. LIRE AUSSI > Mort du général Soleimani : entre les Etats-Unis et l'Iran, le risque de l'embrasementTrump prend-il le risque de déclencher une guerre avec l'Iran ? A-t-il agi de manière inconséquente ?Trump joue avec le feu. Il y a une logique folle dans son raisonnement : moi je peux obtenir des résultats parce que je ne pense pas comme les autres. Il n'est pas qu'inconséquent, il est irresponsable. Il se lance dans une escalade dont on ne peut prévoir la suite. C'est aussi grave que l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis en 2003. Le ...