Mort du général Soleimani : « Discrétion et prudence » recommandées aux Français d'Iran

Après la mort du général Qassem Soleimani, tué vendredi par une frappe de drone américain près de l'aéroport de Bagdad (Irak), trois jours de deuil ont été déclarés en Iran.L'ambassade de France en Iran a émis des préconisations à l'égard des Français qui vivent en territoire iranien. Il leur est recommandé « de se tenir à l'écart de tout rassemblement » qui pourrait donner lieu à des mouvements de foule, « de faire preuve d'un comportement prudent et discret » et de ne pas prendre de photographies de l'espace public. 3 jours de deuil ont été déclarés après la mort du Général Soleimani. Dans ce contexte, il est recommandé aux Français de se tenir à l'écart de tout rassemblement, d'adopter un comportement prudent et discret, et de s'abstenir de prendre des photographies dans l'espace public.-- France en Iran (@FranceenIran) January 3, 2020 Après la prière du vendredi, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans le centre de Téhéran, brandissant des portraits de Soleimani. Ils crient vengeance contre les « crimes » américains.L'Iran annonce son intention de vengeanceSelon les chiffres du quai d'Orsay, 1 167 Français vivaient en Iran en 2018, dont une grande partie à Téhéran. L'année précédente, ils étaient 1 331.Ce vendredi, la plus haute instance sécuritaire de l'Iran a promis vendredi de venger "au bon endroit et au bon moment" la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad. "L'Amérique doit savoir que son attaque criminelle contre le général Soleimani a été la plus grave erreur du pays (...) Ces criminels subiront une dure vengeance », a déclaré dans un communiqué le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien.« La France appelle chacun à la retenue »Ce vendredi, Emmanuel Macron a « rappelé l'attachement de la France à la souveraineté et à la sécurité de l'Irak et à la stabilité de la ...