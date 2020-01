Mort du général iranien Soleimani : la communauté internationale appelle au calme

La mort de l'influent général iranien Qassem Soleimani, dans la nuit de jeudi à vendredi, plonge le Moyen-Orient dans la peur et le monde dans l'inquiétude. Le convoi du chef des Gardiens de la Révolution a été visé par une frappe américaine létale sur l'aéroport de Bagdad, en Irak. L'ordre a été donné depuis Washington par Donald Trump lui-même.Alors que les principaux dignitaires du régime iranien ont aussitôt appelé à la vengeance, ceux des grandes puissances s'inquiétaient des risques d'embrasement au Moyen-Orient. Voici les principales réactions.Iran : « Une vengeance implacable attend les criminels »À Téhéran, le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé à « venger » la mort du général Soleimani et a décrété un deuil national de trois jours dans le pays. « Le martyre est la récompense de son inlassable travail durant toutes ces années [...]. Si Dieu le veut, son œuvre et son chemin ne s'arrêteront pas là, et une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs », a-t-il assuré sur son compte Twitter. L'Ayatollah Ali Khamenei à Téhéran le 27 novembre 2019. AFP Etats-Unis : les républicains félicitent Trump, les démocrates s'inquiètentÀ Washington, Donald Trump a tweeté l'image d'un drapeau américain, sans le moindre commentaire, peu après l'annonce de la mort de Soleimani. Son secrétaire d'Etat Mike Pompeo a, lui, twitté une vidéo montrant ce qu'il présente comme des Irakiens « dansant dans la rue » pour célébrer la mort du général iranien.L'influent sénateur républicain Lindsey Graham, proche allié du président, a salué sur Twitter « l'action courageuse du président Donald Trump contre l'agression iranienne ». Et menacé : « Au gouvernement iranien : si vous en voulez plus, vous en aurez plus ». « Si l'agression iranienne se poursuit et que je ...