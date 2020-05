Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mort du député LR Claude Goasguen, affaibli par le coronavirus Reuters • 28/05/2020 à 13:42









MORT DU DÉPUTÉ LR CLAUDE GOASGUEN, AFFAIBLI PAR LE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Les hommages se multipliaient jeudi après l'annonce de la mort du député Les Républicains (LR) Claude Goasguen, figure de la droite parisienne décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 75 ans après avoir été atteint par une forme grave du COVID-19. Selon des sources parlementaires, l'élu de Paris célèbre pour son franc-parler a succombé alors qu'il se remettait à peine de la maladie qui lui avait fait passer 22 jours en réanimation. "Aujourd'hui, après son départ, ses 103 collègues LR sont tous un peu orphelins", a écrit sur Twitter le président du groupe au Palais-Bourbon, Damien Abad. Le coronavirus a affecté plusieurs ministres, ainsi que des députés et des membres du personnel de l'Assemblée nationale où des mesures sanitaires drastiques ont été imposées. Une autre figure politique française, l'ex-ministre et ancien député Patrick Devedjian, a succombé au COVID-19 le 29 mars à l'âge de 75 ans. La maladie a fait près de 28.600 morts en France, selon un dernier bilan publié mercredi. (Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

