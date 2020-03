Mort du Coronavirus Covid 19, il s'appelait Seb et il était le plus grand fan de Charlton sur Terre

Ce fichu Covid-19 a emporté, ce jeudi, le plus fervent, le plus loyal des supporters de Charlton, actuel relégable en Championship. Seb Lewis, 38 ans seulement, était aux antipodes du Footix. Lui, ce qu'il aimait avant tout, c'était Charlton et basta. Au point d'en suivre chaque match depuis février 1998...



La barre des 1000 matchs

"Le fan le plus dévoué, le plus fidèle"

Le pedigree de Seb Lewis en disait long sur son amour pour le club de la banlieue londonienne. À "The Valley", l'antre des, Seb Lewis était à la maison, "". Son paternel, Lionel, lui a filé le virus en 1993, à l'âge de 11 ans, un soir où Charlton s'était imposé 5-1. Depuis février 1998, Seb n'avait pas raté un seul match de Charlton, domicile et extérieur confondus.Quand son frère ne pouvait plus l'emmener au fin fond du Yorshire ou de l'Hampshire, il a pris le relais en solo. Sa série s'était étirée, jusqu'à l'interruption de tous les championnats en raison de l'épidémie, à 1076 rencontres consécutives... ", rembobine son père, qui lui a rendu hommage sur le site du club." Lorsqu'il a franchi la barre symbolique des 1000 matchs suivis, il a eu le droit à son moment de gloire, sur la pelouse de ses idoles, au détour d'une danse du ver dont lui seul avait le secret, en recevant le prix de "".Dyslexique, Seb Lewis, devenu instructeur de conduite, n'avait jamais lu de livre jusqu'à la publication de la biographie de Gary Nelson, attaquant mythique de Charlton dans les années 1990. "" Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent depuis l'annonce de son décès. Ses proches ont été submergés d'attentions. Le frère de Seb, Olly, lui aussi biberonné à l'école Charlton, s'est dit "". Pour Chris Powell, ancien arrière gauche et manager du club londonien, Seb Lewis était