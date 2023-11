Mort de Thomas: marche blanche à Romans-sur-Isère

La ville de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, accueille mercredi une marche blanche en hommage à Thomas, lycéen mortellement blessé lors d'une rixe sanglante survenue en marge d'un bal à Crépol ( AFP / LOIC VENANCE )

La ville de Romans-sur-Isère (Drôme) doit accueillir mercredi une marche blanche en hommage à Thomas, le lycéen de 16 ans mortellement blessé dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe sanglante survenue en marge d'un bal dans le village voisin de Crépol.

Organisée par la famille, cette marche doit partir à 13h30 du lycée du Dauphiné, où étudiait l'adolescent, pour se terminer au stade Albert-Donnadieu, a détaillé le club de rugby de Thomas, le RC Romans-Péage, sur son compte Facebook.

"Ce rassemblement se veut apolitique par respect pour la famille", précise ce message alors que l'extrême droite et une partie de la droite se sont emparées du drame en associant insécurité et immigration.

Neuf suspects ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête ouverte pour "meurtre" et "tentatives de meurtres en bande organisée", selon le procureur de Valence.

"Formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel" et interpellé, le principal suspect est un jeune homme de 20 ans qui habite "le centre" de Romans-sur-Isère et "non le quartier de la Monnaie", a précisé Laurent de Caigny dans un communiqué.

Sept des suspects, "étroitement surveillés", ont été interpellés dans la région de Toulouse, après avoir fui leur domicile. Deux autres l'ont été dans le secteur de Romans-sur-Isère.

Sans attendre, des comptes de l'ultradroite souvent affiliés au mouvement Reconquête! appellent sur les réseaux sociaux à la mobilisation pour la marche blanche, sous les hashtags #ManifCrépol #francocide ou #racaille.

"Nous enjoignons tous nos soutiens à se rendre à la marche pour faire entendre la voix des Français victimes des terroristes du quotidien", dit ainsi le compte X (ex-Twitter) des Remparts, un groupe lyonnais d'ultradroite. Le compte @RedAngers réunissant des "étudiants de droite radicale" invite de son côté "tous les patriotes à relayer le #ManifCrépol".

D'autres comptes de la même mouvance diffusent depuis lundi des extraits vidéos présentés comme des images filmées pendant la soirée, avec des portraits présentés comme ceux des agresseurs. L'un des jeunes visés a reçu une pluie de menaces sur son compte TikTok: "on va s'occuper de vous!", "vous êtes morts", "l'immigration tue".

- Garçon "discret" -

Selon les éléments communiqués par le parquet, tout a commencé dans la nuit de samedi à dimanche quand une dizaine de jeunes ont tenté de s'introduire dans la salle communale où se tenait un bal sur invitation. L'un d'eux a blessé d'un coup de couteau un vigile qui tentait de le bloquer. Des participants inscrits à la soirée sont intervenus en soutien et s'est ensuivie "une rixe" à l'extérieur du bâtiment, selon le parquet.

Mortellement touché par un coup de couteau, le jeune Thomas est décédé lors de son transport vers un hôpital de Lyon. Les violences ont aussi fait huit blessés dont deux jeunes de 28 et 23 ans hospitalisés dans un état d'urgence absolue. Leur pronostic vital n'est plus engagé, selon une source proche du dossier.

La porte-parole de la gendarmerie nationale Marie-Laure Pezant a décrit mardi matin une "bagarre d'une violence assez inouïe pour un village de 500 habitants", refusant d'employer le terme de "rixe" utilisé par le parquet de Valence pour décrire les faits.

Les obsèques de Thomas sont prévues vendredi dans le village de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, voisin de Crépol, selon le quotidien Le Dauphiné Libéré. Son club et son lycée lui ont déjà rendu hommage dimanche et lundi.

Le lycée s'est trouvé "sous le choc, dans l'émotion" à l'annonce de la mort de ce "garçon très gentil, très discret, un peu rigolo" qui n'était "pas un chercheur de bagarre", selon Vadim, un de ses camarades, rencontré lundi devant cet établissement d'enseignement général.