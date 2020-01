Mort de Théo Klein, résistant et ex-président du Crif

Ancien président du Crif et figure emblématique de la diaspora, Théodore Klein, s'est éteint à l'âge de 99 ans, a annoncé mardi l'institution juive sur Twitter. Il a été l'un des principaux représentants du judaïsme libéral en France à la fin du XXe siècle.Celui qu'on surnommait « un sioniste à part » avait présidé de 1983 à 1989 le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). C'est lui qui fut à l'origine du fameux dîner annuel de l'institution, qui réunit notamment le Premier ministre ou le chef de l'Etat. Il avait aussi présidé le Congrès juif européen. #Hommage - C'est avec une grande tristesse que le Crif vient d'apprendre le décès de Théo Klein, ancien Président du Crif. Nous adressons nos pensées sincères et émues à sa famille.-- CRIF (@Le_CRIF) January 28, 2020 Elégant, cheveux souvent en désordre, ce séducteur à l'allure d'intellectuel contestataire n'a jamais cessé de se faire l'avocat des valeurs laïques et républicaines françaises. « Le lieu de ma culture est la France, le lieu de ma spiritualité est Israël », soulignait-il.Cadre de la Résistance juiveNé le 25 juin 1920 à Paris, cet arrière-petit-fils du grand rabbin de Colmar et fils d'un médecin a été scout chez les éclaireurs israélites. Pendant l'Occupation, la famille se cache. Son père, membre du consistoire, reste à Paris. Théodore devient, lui, dans les années 1942-1944, l'un des responsables de la Résistance juive en France.Après Sciences-Po, il étudie le droit avant de devenir avocat à la cour d'appel de Paris en 1945 et au barreau de Jérusalem à partir de 1970. Il dirigera par la suite un des grands cabinets d'affaires parisien, surplombant les Champs-Elysées.C'est au début des années 1950 qu'il va pour la première fois en Israël : « J'ai eu le sentiment de rentrer chez moi. Cela peut paraître stupide. C'est comme ça. J'ai une double nationalité, ...