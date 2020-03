Mort de Pierre Truche, figure de la magistrature

Pierre Truche (D), alors Premier président de la Cour de cassation, et Jacques Toubon, ministre de la Justice, en mars 1997 ( AFP / GERARD FOUET )

Pierre Truche, qui fut le procureur général lors du procès de Klaus Barbie en 1987, est mort dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 90 ans, a annoncé Nicole Belloubet, rendant hommage à "une figure immense de la magistrature".

"Par ses discours et ses interventions, il a marqué des générations de magistrats sur la nécessaire humanité du +magistrat face aux autres et à lui-même+", a déclaré la garde des Sceaux dans un communiqué.

"En requérant +qu'à vie soit reclus+ un criminel contre l'humanité, il a contribué à ce que chacun se souvienne des heures sombres qu'a traversé notre pays", souligne la ministre.

"Sa contribution décisive à la définition du crime contre l'humanité a forgé les armes du combat nécessaire contre ces fléaux que sont le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme", a-t-elle ajouté.

En 1987, Pierre Truche est en effet procureur général près la cour d'appel de Lyon au procès de Klaus Barbie, l'ex-chef de la Gestapo de Lyon, qui fut déclaré coupable d'avoir organisé la déportation de centaines de juifs.

- "Âme du ministère public" -

Entré dans la magistrature en 1955, Pierre Truche a gravi pendant 40 ans tous les échelons du parquet: de substitut du procureur de la République à Arras, à procureur général de la cour d'appel de Paris, puis à procureur général près la Cour de cassation, qu'il a présidée de 1996 à 1999.

Il prendra ensuite la présidence de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Il a été élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur en 2016.

Son actuel successeur à la Cour de Cassation, François Molins, a rendu hommage sur Twitter à ce "magistrat d'exception (...) inspirateur de tant de magistrats, qui, comme moi, ont eu la chance, l'honneur et le bonheur de le rencontrer".

"Ce fut un modèle pour moi (...) il avait un très haut niveau d'éthique et il plaçait le service de la Justice au-dessus de tout", a déclaré M. Molins à l'AFP, admirant en son aîné la figure d'un "vrai parquetier de juridiction, un pur produit de l'âme du ministère public".

"C'est une personnalité considérable du monde de la Justice qui disparaît", a réagi auprès de l'AFP Jean-Olivier Viout, un de ses anciens substituts: "il a été l'un des piliers du premier parquet financier de France", celui de Lyon "où il s'est illustré (...) et véritablement fait connaître", avant d'être "parmi ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux le Syndicat de la Magistrature".

"Son souci, ça a été que le procès Barbie soit un procès en tous points exemplaire au niveau du respect des droits accordés à l'accusé (...)", se souvient le substitut. "Il me disait souvent: +A affaire extraordinaire, procédure ordinaire".

Parmi ses prises de position, Pierre Truche s'était exprimé à plusieurs reprises en faveur de la suppression du lien entre le parquet et le gouvernement en matière de politique pénale. Plus iconoclaste, il avait aussi plaidé pour la fin du juge d'instruction: "il n'est pas sain d'instruire et de juger en même temps", disait-il.

