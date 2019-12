Mort de Nicolas Chauvin : «Personne n'a envie qu'on cherche les responsabilités», regrette son père

Un an après le décès de son fils Nicolas, 18 ans, consécutif à un plaquage lors d'un match entre Espoirs, Philippe Chauvin continue son combat pour la sécurité dans le rugby. Mais l'homme, qui a porté plainte contre X, se sent seul aujourd'hui, abandonné par les institutions qui l'entouraient au lendemain du drame. « Je n'ai rien à gagner, dit-il. Moi, j'ai déjà perdu. Mon fils est mort. Je pourrais passer à autre chose et me dire qu'ils sont tous compromis, tous incapables, mais le rugby, c'est vingt-cinq ans de ma vie, des personnes que j'ai côtoyées et que j'apprécie, mes enfants qui le pratiquent ou l'ont pratiqué. Je refuse de tirer un trait sur toutes ces valeurs. » Alors, il se bat avec ses idées, ses mots et la conviction qu'il y a encore beaucoup à faire pour éviter qu'une autre famille, un jour prochain, ne pleure un de ses enfants parti jouer au rugby. LIRE AUSSI > Un an après la mort de Nicolas Chauvin, rien n'a vraiment changé Philippe Chauvin./LP / Arnaud Journois Pensez-vous que les mesures prises par la Fédération française vont dans le bon sens ?PHILIPPE CHAUVIN. Pour positiver, on pourrait dire que lorsque l'on veut protéger quelqu'un, toute mesure est bonne. Mais a-t-on vraiment bien ciblé les zones accidentogènes ? J'en suis moins sûr. Les plaquages à deux sont interdits en Fédérale 2 (NDLR : 4e division) et dans les divisions en dessous, ça veut dire que chez les Espoirs, on continue. Il y a des zones qui doivent être sanctuarisées, au-dessus des épaules. La nuque, la tête, doivent être intouchables. Les sanctions devraient être beaucoup plus sévères en cas de plaquage haut.Faut-il réformer le rugby professionnel ?L'application des règles, c'est l'exemplarité et elle vient du haut. C'est très bien de dire de plaquer aux jambes en Fédérale 2 mais si on laisse les joueurs internationaux ou du Top 14 et de la Pro D 2 se rentrer dedans, on ne passe pas ...