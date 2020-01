Mort de Nathaël Julan : tout le monde n'est pas le bienvenu à ses obsèques

Après la peine et avant le deuil, un terrible malaise s'est installé au-dessus du club de Guingamp après le décès accidentel du jeune Nathaël Julan, un attaquant du club breton qui s'est tué à 23 ans, le 3 janvier, sur une route bretonne. Le club guingampais, sous le choc, a immédiatement annulé un match amical contre Concarneau puis la réception de Lens en championnat. Dans la foulée, il organise un rassemblement-hommage au stade du Roudourou ce jeudi 16 janvier. Le jour même des obsèques du joueur dans sa ville du Havre.Mais la famille Julan a publié mardi un communiqué d'avertissement qui a beaucoup choqué au sein de l'En-Avant. « Nous aimerions que les personnes suivantes s'abstiennent de se rendre à la cérémonie, peut-on lire. Et la famille cite notamment Bertrand Desplat, le président, Sylvain Didot (NDLR : l'entraîneur) et son staff, Laurent Schmitt (NDLR : l'ex-agent du joueur), Yannick Gomis, un joueur guingampais, ainsi que deux journalistes locaux. Communiqué à faire partager svp pic.twitter.com/QLdQ3zvXwo-- (@Skywalker_black) January 14, 2020 Au club, personne n'a souhaité commenter publiquement cette interdiction de se rendre aux obsèques en la mettant sur le compte de la douleur, notamment celle du père de Nathaël Julan. Mais le décryptage de cette liste d'indésirables dessine en creux le portrait d'un attaquant qui n'arrivait pas à percer au plus haut niveau et qui s'est fâché avec une grosse partie du club.Il se sentait «persécuté» par ses coachsSi Bertrand Desplat, Sylvain Didot et son staff sont visés, c'est parce qu'ils avaient pris la décision d'écarter Julan de l'équipe première à raison de nombreux écarts de conduite. Il s'était notamment présenté blessé à un entraînement après avoir disputé un match de futsal avec des amis au Havre la veille. « Avant Didot, ce joueur s'était aussi senti persécuté par ses autres coachs : Antoine Kombouaré, Patrice ...