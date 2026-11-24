Mort de Nahel : la justice se prononce mardi sur le renvoi en procès du policier pour meurtre

Des hommages à Nahel Merzouk, avec une voiture de police en arrière-plan, le 5 juillet 2023 à Nanterre ( AFP / Zakaria ABDELKAFI )

Trois ans après la mort de Nahel Merzouk, 17 ans, tué par un tir de policier à la suite d'un refus d'obtempérer, la cour d'appel de Versailles décide mardi si le fonctionnaire doit être jugé pour meurtre dans cette affaire qui avait provoqué des nuits d'émeutes en France.

Pour le policier, Florian M., âgé aujourd'hui de 41 ans, les enjeux de la qualification des faits pour lesquels il est poursuivi sont multiples.

D'abord s'agissant de la peine encourue : pour meurtre, il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, contre 15 ans pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (sans compter d'éventuelles circonstances aggravantes applicables).

La qualification retenue déterminera en outre s'il sera jugé par une cour criminelle, composée exclusivement de magistrats professionnels, ou par une cour d'assises et son jury populaire.

La décision mardi de la cour d'appel de Versailles survient après une série de rebondissements judiciaires dans ce dossier devenu symbole de violences policières.

Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, 17 ans, est tué à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, d'une balle tirée à bout portant par Florian M. lors d'un contrôle routier. La scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, a entraîné plusieurs nuits de violences à travers la France.

Après deux ans d'enquête, deux juges d'instruction ont ordonné le renvoi du fonctionnaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre, conformément aux réquisitions du parquet de Nanterre.

Contestant la décision, Florian M., qui a effectué cinq mois de détention provisoire avant d'être remis en liberté, avait fait appel.

En mars, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a décidé de requalifier les faits et ordonné que le policier soit renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous la qualification moins grave de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, suscitant l'émoi des parties civiles.

Dans leur arrêt, les magistrats ont estimé les charges "insuffisantes" pour établir l'intention homicide de Florian M. Ils ont par ailleurs confirmé le non-lieu pour le second policier présent lors de l'intervention.

Mais cette requalification des faits n'a satisfait personne : le parquet général, les parties civiles et la défense, qui espère un non-lieu, se sont pourvus en cassation.

Tir dans le thorax

Dans un nouveau rebondissement, la Cour de cassation a annulé en juin la requalification des faits, rouvrant la voie à un possible procès de Florian M. pour meurtre. Elle a par ailleurs validé le non-lieu pour l'autre fonctionnaire.

Prenant le contre-pied de la décision de la cour d'appel, la plus haute juridiction française, qui juge le seul respect du droit et non le fond des dossiers, a estimé que la juridiction n'avait "pas justifié sa décision" de requalifier les faits.

L'affaire a donc été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui, autrement composée, s'est à nouveau penchée sur l'intention homicide imputée à Florian M. lors d'une audience en septembre.

La cour devra dire mardi si l'utilisation d'une arme à feu, la courte distance du tir - à 16 cm du pare-brise du véhicule que conduisait Nahel Merzouk -, et la partie touchée - le thorax de l'adolescent, une zone vitale - éclairent une intention homicide du policier.

Sa décision, qui pourra faire l'objet de nouveaux recours, va être rendue à huis clos.

En septembre, "nous avons plaidé le renvoi pour meurtre du policier, comme le parquet général et les juges d'instruction le demandent", a déclaré la semaine dernière l'avocat de la mère de Nahel, Me Frank Berton, qui espère "une décision en ce sens".

Contacté, l'avocat du policier, Me Laurent-Franck Liénard, n'a pas souhaité s'exprimer en amont de la décision.

Il avait précédemment indiqué à l'AFP que le tir de son client était "légitime" et dit espérer un non-lieu.

Le comité Justice pour Nahel, dont fait partie Mounia Merzouk, sa mère, appelle la cour à rendre une "décision ferme" en retenant la qualification de meurtre.

La famille Merzouk attend "avec impatience" cette décision, a pour sa part indiqué Me Louise Tort, qui représente plusieurs de ses membres.