Mort de Nahel : la justice confirme en appel le renvoi du policier pour meurtre

Des hommages à Nahel Merzouk, avec une voiture de police en arrière-plan, le 5 juillet 2023 à Nanterre ( AFP / Zakaria ABDELKAFI )

Trois ans après la mort de Nahel Merzouk, la cour d'appel de Versailles a ordonné mardi que le policier soit jugé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre, une décision contestée par la défense, qui annonce se pourvoir en cassation.

La cour a retenu l'existence de "charges suffisantes" à l'encontre de l'accusé et écarté le "fait justificatif soulevé par la défense", a détaillé la juridiction dans un communiqué. L'avocat du policier, Me Laurent-Franck Liénard, qui espère un non-lieu pour son client, a annoncé à l'AFP qu'il contestera la qualification retenue en cassation.

La décision de la cour d'appel de Versailles survient après une série de rebondissements judiciaires allant jusqu'à la Cour de cassation dans ce dossier devenu symbole de violences policières.

Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, 17 ans, est tué à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, d'une balle tirée à bout portant par Florian M. lors d'un contrôle routier. La scène, filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, a entraîné plusieurs nuits de violences à travers la France.

Après deux ans d'enquête, deux juges d'instruction avaient ordonné le renvoi du fonctionnaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre, conformément aux réquisitions du parquet de Nanterre.

Contestant la décision, Florian M., qui a effectué cinq mois de détention provisoire avant d'être remis en liberté, avait fait appel.

En mars, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles avait décidé de requalifier les faits et ordonné que le policier soit renvoyé devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine sous la qualification moins grave de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, suscitant l'émoi des parties civiles.

Dans leur arrêt, les magistrats avaient estimé les charges "insuffisantes" pour établir l'intention homicide de Florian M. Ils ont par ailleurs confirmé le non-lieu pour le second policier présent lors de l'intervention.

Mais cette requalification des faits n'a satisfait personne : le parquet général, les parties civiles et la défense se sont pourvus en cassation.

Dans un nouveau rebondissement, la Cour de cassation a annulé en juin la requalification des faits, rouvrant la voie à un possible procès de Florian M. pour meurtre. Elle a par ailleurs validé le non-lieu pour l'autre fonctionnaire.

Prenant le contre-pied de la décision de la cour d'appel, la plus haute juridiction française, qui juge le seul respect du droit et non le fond des dossiers, a estimé que la juridiction n'avait "pas justifié sa décision" de requalifier les faits.

L'affaire a donc été renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui, autrement composée, a ordonné le renvoi de Florian M. devant les assises pour meurtre, conformément aux réquisitions du parquet général.

"Justice soit rendue"

Pour le policier, Florian M., âgé aujourd'hui de 41 ans, les enjeux de la qualification des faits pour lesquels il est poursuivi sont multiples.

D'abord s'agissant de la peine encourue : pour meurtre, il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, contre 15 ans pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (sans compter d'éventuelles circonstances aggravantes applicables).

La qualification retenue détermine en outre s'il sera jugé par une cour criminelle, composée exclusivement de magistrats professionnels, ou par une cour d'assises et son jury populaire.

Si le pourvoi de la défense était rejeté en cassation, il sera bien jugé devant les assises pour meurtre.

La décision de la cour d'appel de Versailles "consacre la position que nous défendons depuis plusieurs mois (...). Nous attendons désormais que ce procès permette que toute la lumière soit faite sur ce drame et que justice soit rendue", ont réagi dans un communiqué transmis à l'AFP Mes Frank Berton et Yasmina Belmokhtar, les avocats de la mère de Nahel, Mounia Merzouk.

La famille Merzouk "se réjouit" de cette décision, a déclaré Me Louise Tort, qui représente plusieurs de ses membres. "Cela nous semble tout à fait justifié par les circonstances dans lesquelles les tirs ont été portés sur ce jeune adulte", a-t-elle insisté.

"C'est une étape judiciaire majeure", s'est félicitée dans un communiqué Me Karen Noblinski, qui représente l'un des deux passagers du véhicule que conduisait Nahel Merzouk.