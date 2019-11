Mort de l'ours Mischa : la préfecture et les services vétérinaires mis en cause

Arrivé au zoo refuge de La Tanière, à Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir) en piteux état il y a deux mois, l'ours Mischa, nouveau symbole de la maltraitance des animaux sauvages en captivité, n'a pas supporté ce mardi l'anesthésie pratiquée pour effectuer des examens en vue de le soulager des nombreuses pathologies dont il souffrait.« Malgré sa prise de poids et tous les soins apportés, quand nous avons arrêté le traitement antibiotique, son état s'est à nouveau dégradé », explique Patrick Violas, le directeur de la structure. « Tout ce qui pouvait être fait l'a été. Mais son état était encore bien plus grave. Seule consolation, il a reçu des soins et de la nourriture adaptée ces deux derniers mois avec nous. »L'autopsie pratiquée ce mercredi a montré que les narines de Mischa étaient « complètement bouchées » par une sorte de cartilage et que « sa trachée présentait des lésions hémorragiques ». « Ses difficultés respiratoires étaient notamment liées à une inflammation de la trachée, certainement conséquence de l'utilisation de la chaîne », a commenté au Parisien Patrick Violas.De nombreuses tumeurs, dont « une de la taille d'un pamplemousse au niveau des vertèbres caudales » laisse entrevoir un cancer généralisé selon le directeur de la structure qui a soigné le plantigrade.Plainte devant le Conseil de l'Ordre des vétérinairesL'association de protection animale « One Voice », qui avait dénoncé les conditions de détention de Mischa et d'autres congénères avec lui, avec plusieurs vidéos à l'appui, a déposé une plainte devant le Conseil de l'Ordre des vétérinaires contre le praticien qui avait délivré début septembre une attestation nécessaire pour pouvoir continuer à le faire « travailler »... quelques jours seulement avant que Mischa n'arrive à la Tanière dans un état déplorable, des asticots sortant de son nez, les pattes blessées, dans un état de ...