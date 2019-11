Mort de l'ours Mischa : des traces de «coups» observées, selon le directeur du refuge La Tanière

Un peu moins de deux semaines après la mort de l'ours Mischa, Patrick Violas, le directeur du zoo refuge La Tanière situé à Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir) n'en décolère pas. Outre les traces de mauvais traitements déjà connus, les conclusions de l'autopsie montrent selon lui des marques de coups.Patrick Violas demande que les animaux des propriétaires de Mischa soient saisis. Il s'apprête à déposer plainte contre eux ainsi que contre les services de l'Etat du Loir-et-Cher. Patrick Violas. LP/Guylaine Roujol Perez Dans quel état était Mischa lorsqu'il est arrivé à la Tanière le 14 septembre dernier ?PATRICK VIOLAS. Il ne pesait que 160 kg alors qu'un ours de cette taille en fait environ 250. Des asticots sortaient de son nez et de ses pattes. Et il souffrait énormément d'insuffisance respiratoire, s'il n'avait pas été placé sous assistance respiratoire comme nous l'avons fait immédiatement, il serait décédé dans les deux ou trois jours.Ce placement n'était pas une décision judiciaire, mais un accord avec M. Poliakov, son propriétaire ?Il n'avait en réalité pas d'autre choix, car le ministère de la Transition écologique avait ordonné son placement dans un endroit médicalisé.Pensez-vous qu'il aurait pu être sauvé s'il avait été placé avant ?Oui. Après avoir étudié les résultats de l'autopsie et des différentes analyses pratiquées, nous pensons qu'il aurait eu des chances de survivre s'il avait été placé avant cette date et soigné.Pourquoi avoir pratiqué une autopsie ?Parce que c'est la règle dans un parc animalier lorsqu'un animal décède. Mais dans ce cas particulier, étant donné les circonstances, nous devions vraiment savoir ce qu'il s'était réellement passé pour Mischa.Qu'a-t-elle révélé ?Plusieurs choses. Par exemple que son insuffisance respiratoire liée à l'état dégradé de ses poumons peut avoir été provoquée par le fait qu'il passait ses ...