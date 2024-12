Mort de l'ex-maire du XIXe arrondissement Roger Madec, figure socialiste de Paris

Roger Madec, alors maire du 19e arrondissement de Paris, lors d'un point presse dans sa mairie, le 7 septembre 2008 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Roger Madec, ex-sénateur et maire PS du XIXe arrondissement pendant 18 ans, l'un de ceux qui ouvrit la voie à la victoire de la gauche à Paris en 2001, est décédé "soudainement" à l'âge de 74 ans, a annoncé mardi la maire de Paris Anne Hidalgo.

"Je perds et je pleure un ami cher, un des artisans de la victoire de la gauche à Paris. Son nom restera à jamais indissociable du 19e dont il a été le maire de 1995 à 2013", déclare la maire socialiste dans un communiqué.

Elu pour la première fois conseiller de Paris en 1989, Roger Madec remporte en 1995, de justesse face au RPR, le XIXe arrondissement (nord-est), une des six premières mairies initiant la bascule à gauche de la capitale.

Il est réélu aux municipales de 2001, qui ont permis à Bertrand Delanoë de devenir maire de Paris. Pendant 18 ans, il a "vécu pour son arrondissement 24h/24h, c'était un vrai élu de terrain, tout le monde le connaissait", a réagi auprès de l'AFP Patrick Bloche, premier adjoint à Anne Hidalgo.

"Il a été un grand maire aménageur qui a oeuvré à transformer le XIXe", a ajouté cet élu qui milita aux côtés de Roger Madec au PS, dans le courant de Jean-Pierre Chevènement.

"Roger était un homme de conviction et de combat, une figure emblématique et tutélaire de la fédération de Paris du Parti socialiste", a réagi de son côté le député PS Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint de Mme Hidalgo et candidat aux municipales de 2026.

Roger Madec fut élu sénateur de Paris en 2004, puis réélu en 2011, l'année où le Sénat a basculé à gauche.

Engagé en faveur du mariage homosexuel, il avait suscité une polémique en 2012, en faisant couper l'électricité dans sa mairie pendant le tournage d'une émission dans laquelle était interviewée la porte-parole de la Manif pour tous Frigide Barjot.

Réélu maire en 2008, il a démissionné de son mandat de maire pour passer la main à François Dagnaud.

Jusqu'à sa mort soudaine, il a occupé des fonctions en tant qu'élu chargé de l'aménagement urbain.