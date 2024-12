Mort de l'écrivain Pascal Lainé, Goncourt 1974 pour "La dentellière"

Portrait de l'écrivain français Pascal Lainé, pris le 09 octobre 2003 à Paris, sur le plateau de l'émission télévisée Campus. ( AFP / JEAN-LOUP GAUTREAU )

L'écrivain Pascal Lainé, prix Médicis (1971) et Goncourt (1974), qui a consacré sa vie à l'écriture mais aussi à la photographie, est mort lundi à Paris à l'âge de 82 ans, a-t-on appris mardi auprès de son épouse.

"Auteur d’une trentaine de romans et d’une dizaine d’essais, cinquante ans après +La Dentellière+, il nous quitte sur la pointe des pieds, avec l'élégance qui le caractérise", a indiqué Sophie Lainé à l'AFP.

Professeur après des études de philosophie, Pascal Lainé a été couronné de deux prestigieux prix littéraires: en 1971, il est le lauréat du prix Médicis pour "L'Irrévolution", puis trois ans plus tard, du Goncourt pour "La Dentellière", tous deux publiés chez Gallimard.

Le premier conte la rencontre de deux jeunesses, celle d'un jeune professeur de philosophie révolté nommé dans un lycée technique provincial et celle de ses élèves. Le deuxième aborde la condition de Pomme, jeune fille travaillant dans un salon de coiffure.

Photo de l'actrice française Isabelle Huppert lors de la conférence de presse pour la présentation du film "La dentellière", dans lequel elle interprète le rôle principal, du réalisateur suisse Claude Goretta, le 17 mai 1977 à Cannes. ( AFP / - )

"La Dentellière", roman traduit dans plusieurs langues, a été porté à l'écran par Claude Goretta en 1977, lançant la carrière d'Isabelle Huppert, dans le rôle de Pomme.

En 2000, Pascal Lainé avait cependant dénoncé dans "Sacré Goncourt!" le cirque médiatique autour de la rentrée littéraire, estimant que "La Dentellière" avait occulté le reste de son œuvre. Il a continué à écrire jusqu'au bout, a souligné sa femme, précisant qu'il avait entamé un livre ces derniers mois.

"On ne vit que des bribes de sa vie (...) On ne vit pas assez. Et si on rate son coup au premier essai, pas question de tenter encore une fois sa chance", y déclare-t-il, selon un extrait qu'elle a transmis à l'AFP.

"A cent ans, si par improbable je tenais le coup jusque-là, je n’en serais toujours qu’à mes premiers vagissements, moi aussi et, vlan, la fausse note ! Mon existence en vaut une autre et, si elle ne représente une affaire relativement sérieuse que pour moi, ce n’est tout de même pas rien. De toute façon, combien d’hommes, au jour de leur mort, peuvent affirmer sans rire qu’ils auront réellement vécu ?"