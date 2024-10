Mort de l'ancien Premier ministre écossais Alex Salmond, héraut de l'indépendance

L'ancien Premier ministre écossais Alex Salmond, à Londres le 27 juin 2016 ( AFP / Leon NEAL )

L'ancien Premier ministre écossais Alex Salmond, fervent défenseur de l'indépendance de l'Ecosse, est décédé à 69 ans, ont annoncé samedi les membres du parti indépendantiste écossais, le SNP, qu'il a dirigé.

"Il fut un titan du mouvement indépendantiste", a salué sur X le SNP.

Ses membres n'ont pas précisé les causes du décès d'Alex Salmond. Selon des médias britanniques, il s'est effondré après un discours prononcé en Macédoine du Nord.

La carrière de celui qui est né le 31 décembre 1954 dans un lotissement ouvrier à Linlithgow, près d'Édimbourg, restera marquée par le référendum de 2014 sur l'indépendance de l'Ecosse, une amère défaite pour le camp du oui qu'il menait (55% des voix contre).

Il avait dans la foulée démissionné de son poste de chef du gouvernement écossais, qu'il occupait depuis 2007, et cédé le pouvoir à celle qui fut un temps sa protégée, Nicola Sturgeon.

Un temps soupçonné d'agressions sexuelles et de tentatives de viols, puis acquitté par la justice en 2020, ce héraut de l'indépendance écossaise avait tenté un come-back en 2021 avec un nouveau parti, Alba, qui s'était soldé par un échec électoral.

Alex Salmond a également animé une émission sur la chaîne d'informations en anglais financée par l'Etat russe RT, finalement suspendue après l'invasion russe de l'Ukraine début 2022.

Il a été diplômé en économie et histoire médiévale de la prestigieuse université de Saint Andrews, avant de devenir économiste pour la Bank of Scotland.

Volubile en public, ce passionné de course hippique était par contre muet sur sa vie privée. Son épouse, Moira, 87 ans, apparaissait très rarement à ses côtés. Le couple n'avait pas d'enfants.

Ses partisans louaient chez lui une détermination sans faille et une grande habileté politique, tandis que ses détracteurs le trouvaient arrogant, tyrannique et misogyne, avec un penchant pour le populisme.

Les réactions ont afflué samedi de tout le spectre politique britannique, en hommage à l'une des personnalités les plus importantes de l'histoire récente de l'Écosse.

"Alex et moi avons évidemment eu des différends au cours des dernières années, mais il ne fait aucun doute qu'il a apporté une énorme contribution à la politique écossaise et britannique. Mes condoléances à sa famille et à ses amis", a écrit sur X Humza Yousaf, membre du SNP et ancien Premier ministre écossais.

Le Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, a qualifié M. Salmond de "figure monumentale de la politique écossaise et britannique" qui "laisse derrière lui un héritage durable".

Son prédécesseur, le conservateur Rishi Sunak, a salué "une figure majeure de notre politique". "Bien que je sois en désaccord avec lui sur la question constitutionnelle, je ne peux nier son talent pour le débat et sa passion pour la politique. Qu'il repose en paix", a-t-il ajouté.