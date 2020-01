Mort de Kobe Bryant : sur les traces de l'adolescence de la star à Mulhouse

Les deux déménageurs italiens s'agacent. Depuis Reggio Emilia, à 150 km au sud de Milan, ils ont roulé jusqu'aux Alpes, traversé la Suisse puis atteint enfin la France et Mulhouse après plus d'une demi-journée de route. Destination finale, on décharge tout.Alors quand l'hôtel où ils viennent d'arriver leur explique qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir le chargement du camion, les deux Transalpins menacent de déposer sur le parking toutes les affaires de cette famille d'Américains. Celle de Joe Bryant, basketteur recruté par le Mulhouse basket club, et de son fils Kobe. Nous sommes à la fin de l'été 1991. La future star NBA, décédée dimanche, n'a que 13 ans.« Mais on ne voyageait pas léger chez les Bryant », se souvient Thierry Jung, responsable technique de l'Espace Squash 3000, le fameux centre sportif et hôtel devant lequel trépignent nos Italiens. « Il y avait un billard, un baby-foot, des clubs de golf, une centaine de paires de chaussures », décrit-il. On appelle le club en urgence, qui trouve un local pour entreposer ce qui ne rentre pas dans les deux chambres louées par Joe et Pam Bryant. Deux jours plus tard, le couple arrive en Alsace avec ses trois enfants : Shaya, Sharia et le petit dernier, Kobe.« C'était évident qu'il serait basketteur »À 37 ans, Joe Bryant a accepté de venir renforcer Mulhouse. Évidemment, il n'a plus le niveau de ses huit saisons en NBA ni même des meilleures de ses sept années passées en Italie, mais son CV en impose. À tel point que Chris Singleton, l'entraîneur alsacien aujourd'hui consultant pour BeIN Sports, décide de miser sur lui pour apporter son expérience. Les Bryant, avec Kobe au milieu, ont laissé une trace sur le livre d'or du centre sportif et hôtel Espace Squash 3000 à Mulhouse./Espace squash 3000 Pendant que le paternel prend ses marques avec ses nouveaux partenaires, les trois adolescents découvrent leur nouveau pays ...