Mort de Kobe Bryant : pluie d'hommages à l'étoile filante de la NBA

La nouvelle a eu l'effet d'une tornade. Kobe Bryant, quintuple champion de NBA dont il restera à jamais l'un des meilleurs marqueurs s'est éteint brutalement après un accident d'hélicoptère ce dimanche 26 janvier. Une nouvelle qui a bouleversé le monde du basket. Les plus grands sportifs ont ainsi tenu à rendre hommage à celui qui fut leur adversaire, leur mentor, leur inspiration ou leur bourreau sur les parquets.« J'ai le coeur brisé par cette nouvelle. Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant, mes pensées et mes prières vont vers sa femme et ses enfants #légende #mamba #goat », a réagi sur Twitter Tony Parker, qui a affronté Bryant avec San Antonio pendant une quinzaine d'années, notamment au cours d'haletantes séries de play-offs à l'Ouest. L'Espagnol Pau Gasol, qui a gagné deux titres NBA avec Kobe sous le maillot des Lakers s'est dit « pire que dévasté ». « Mon grand frère... Je ne peux juste pas y croire ».La star du PSG Neymar a lui aussi tenu à faire un hommage personnalisé au basketteur américain en plein match contre Lille : il a fait un geste de prière et a mimé les chiffres de 2 et 4 avec ses doigts, en référence au numéro 24 porté par Bryant chez les Lakers, juste après son but sur penalty à la 52e minute. « C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous, pas seulement les fans de basket mais pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Je le connaissais et j'ai...