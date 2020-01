Mort de Kobe Bryant : Nike retire tous les produits à son effigie de son site

On ne trouve plus de produits estampillés Kobe Bryant sur le site officiel de Nike. La firme à la virgule basée dans l'Oregon a décidé ce mardi, quelques heures après la disparition de la star du basket, de ne plus vendre en ligne des produits liés au quintuple champion NBA.Il n'est donc plus possible d'acheter des chaussures, des tee-shirts, sweat, chaussettes et autres vêtements à son effigie. À la place, les internautes tombent sur une page blanche et la mention suivante « A la mémoire de Kobe Bryant ». Le message de Nike sur son site./Capture d'écran Lui rendre hommage et éviter le marché noirLa firme qui s'est dite « dévastée » a pris cette mesure rarissime après le drame pour rendre hommage à celui qu'elle considérait comme « un membre bien-aimé de la famille Nike ». Mais derrière cette décision, il y a aussi la volonté de mettre fin immédiatement aux achats en gros. Les biens achetés risquent en effet de se retrouver à prix d'or sur le marché noir. Les clients qui étaient parvenus à commander seront remboursés et recevront en échange, une carte-cadeau logotypée Lakers, la franchise du défunt. Nike aurait demandé à la chaîne de magasins Foot Locker de retirer aussi les produits Bryant de son site. LIRE AUSSI > Une pétition pour change le logo de la NBA L'équipementier n'a pas communiqué sur la date éventuelle d'un retour à la normale sur son site pour les produits Bryant. Début février, Nike devait sortir une nouvelle paire de chaussures, la « Kobe 5 Protro ». On ne sait pas si elle sortira à la date prévue.La marque payait Bryant 16 millions de dollars par anAu même titre que Michael Jordan, Nike avait fait de Bryant, en contrat avec elle depuis 2003, un de ses ambassadeurs et têtes d'affiche. « Quand je suis arrivée chez Nike, je me suis retrouvé dans la peau de Harry Potter qui découvrait Poudlard », souriait le basketteur aujourd'hui disparu dont le contrat ...