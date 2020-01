Mort de Kobe Bryant : les hommages à la légende du basket en 10 photos

La sidération a frappé les fans de basket du monde entier, dimanche, à l'annonce de la mort de leur idole Kobe Bryant, dans un accident d'hélicoptère. La légende de la NBA se trouvait dans l'appareil aux côtés de huit autres personnes, dont sa fille de 13 ans, Gianna. Il s'est écrasé à Calabasas, dans le sud de la Californie.La star de 41 ans, à l'incroyable longévité sportive, a évolué chez les Lakers pendant vingt saisons, ne prenant sa retraite qu'en 2016. Autant dire que partout à Los Angeles, et particulièrement devant l'antre des Lakers, le Staples Center, la ferveur et la tristesse étaient immenses.De la cérémonie des Grammy Awards aux parquets de la NBA, en passant par l'Open d'Australie où de nombreux joueurs, Monfils et Kyrgios en tête, étaient des aficionados du joueur disparu, les hommages se sont multipliés. En voici quelques images marquantes. 1. Des fans se recueillent devant le Staples Center de Los Angeles, le stade qui accueille les Lakers AFP/David McNew 2. À Los Angeles, un homme allume une bougie devant une fresque représentant la légende des Lakers AFP/Apu Gomes AFP/Greg Wood 4. Des badauds se pressent à Calabasas, près du lieu où l'hélicoptère qui transportait neuf personnes s'est écrasé REUTERS/Kyle Grillot 5. Trae Young, le n°11 des Atlanta Hawks, porte le n° 8 du début de carrière de Bryant et retient la balle en hommage au joueur décédé AFP/Kevin C. Cox 6. Près du Staples Center de Los Angeles, certains admirateurs de Kobe Bryant sont inconsolables AFP/David McNew 7. La chanteuse Alicia Keys rend hommage au basketteur lors de la 62e cérémonie des Grammy Awards AFP/Robyn Beck 8. Des fans de Los Angeles ont réalisé l'inscription « Kobe », avec des bougies AFP/Harry How 9. Maillot du n° 8 des Lakers sur le dos, Kyrgios s'échauffe avant son 8e de finale de l'Open d'Australie contre Nadal REUTERS/Kai Pfaffenbach 10. Noir de monde, un ...