Mort de Kobe Bryant : les enquêteurs décrivent « une scène d'accident terrible »

« Une scène d'accident vraiment terrible. » L'enquête fédérale près de Los Angeles, visant à éclaircir les circonstances de l'accident d'hélicoptère fatal à la légende du basket Kobe Bryant, a apporté peu d'éléments, lundi 27 janvier 2020, au lendemain d'une tragédie qui suscitait une émotion généralisée. Compte tenu de l'affliction qui frappe les Lakers, club de toujours de Bryant, la NBA a annoncé le report du derby, initialement prévu mardi 28 janvier au Staples Center, qui devait les opposer aux Clippers, l'autre club de L.A.« La décision a été prise par respect envers les Lakers, profondément affectés par la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes », a argué l'instance, ajoutant que la rencontre serait reprogrammée. Une décision très rare en NBA, qui avait annulé un match entre les Celtics et Indiana en 2013 après l'attentat du marathon de Boston, et d'autres en 1963 après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy.Lire aussi Bryant, Sala, Chapecoense? ces crashes qui ont endeuillé le sport« Recueillir les preuves périssables »Peu après, l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (NTSB), qui mène l'enquête aux côtés du régulateur américain de l'aviation, la FAA, a tenu un point presse pour évoquer l'avancée des recherches, après avoir examiné l'épave de l'hélicoptère qui s'est écrasé sur une colline au nord-ouest de Los Angeles. Peu...