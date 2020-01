Mort de Kobe Bryant : LeBron James «anéanti et le cœur brisé» par la perte de son «frère»

Une émotion palpable. Comme interdit par le choc de la nouvelle, Lebron James était resté muet depuis l'annonce de la disparition tragique de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère. Ses larmes de tristesse, filmées subrepticement à son arrivée à l'aéroport de Los Angeles dimanche après-midi, avaient en revanche fait le tour du monde. Mais celui qui évolue désormais lui aussi sous le maillot des Los Angeles Lakers n'avait jusque-là pas trouvé la force de s'exprimer. Damn let lebron cry and grieve the loss of his friend Kobe in peace pic.twitter.com/GQWsWi2Bug-- MB (@babyitsmb) January 27, 2020 C'est finalement via son compte Instagram que Lebron James a décidé de livrer sa peine. Et ce qu'il a écrit et bouleversant, à l'image d'ailleurs des innombrables hommages qui se sont multipliés depuis l'annonce de ce terrible drame, qui aura coûté en tout la vie à 9 personnes, dont aussi Gianna, la fille de Kobe Bryant. LIRE AUSSI > Mort de Kobe Bryant : sur les traces de l'adolescence de la star à Mulhouse« Je ne suis pas prêt mais je me lance. Mec, je suis assis là, essayant d'écrire quelque chose mais chaque fois que j'essaye je recommence à pleurer juste en pensant à toi, à ta fille Gigi et à l'amitié, au lien, à la fraternité qui nous unissaient !», a écrit celui qui avait pris le relais de Bryant comme méga star de la NBA. Voir cette publication sur Instagram I'm Not Ready but here I go. Man I sitting here trying to write something for this post but every time I try I begin crying again just thinking about you, niece Gigi and the friendship/bond/brotherhood we had! I literally just heard your voice Sunday morning before I left Philly to head back to LA. Didn't think for one bit in a million years that would be the last conversation we'd have. WTF!! I'm heartbroken and devastated my brother!! . Man I love you big bro. My heart goes to Vanessa and the kids. I promise you ...