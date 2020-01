Mort de Kobe Bryant : le monde du basket pleure une légende

La nouvelle a eu l'effet d'une tornade. Kobe Bryant, quintuple champion de NBA dont il restera à jamais l'un des meilleurs marqueurs s'est éteint brutalement après un accident d'hélicoptère ce dimanche 26 janvier. Entre choc et incompréhension, le monde du sport a immédiatement réagi, conscient qu'il venait de perdre prématurément l'une de ses légendes. "J'ai le coeur brisé par cette nouvelle, tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe, mes pensées et mes prières vont vers ta femme et tes enfants", a réagi sur Twitter Tony Parker, qui l'a souvent croisé sur les parquets. "Le voir disparaître comme ça, cela fend le c?ur. Ce choc nous tombe sur la tête, c'est incroyable", a déclaré George Eddy, journaliste franco-américain spécialiste du basket auprès d'Europe 1. "Il avait le meilleur palmarès de la décennie, il a mis 81 points dans un match, le deuxième plus gros score de l'histoire sur un match. C'est un mythe du basket qui disparaît."Lire aussi Basket - NBA : Kobe Bryant tire sa révérence avec panacheAutre légende du sport, le Jamaïcain Usain Bolt a lui aussi publié une photo sur laquelle il apparait en compagnie de Kobe Bryant, ajoutant simplement ne pas croire à la terrible nouvelle. Dwyane Wade, coéquipier de Kobe au sein de la Team USA, double champion olympique à ses côtés, s'est également fendu d'un tweet déchirant, symbole du choc que cette nouvelle brutale représente, moment tristement historique...